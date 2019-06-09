快訊／女雙載飛趴對向車道　「腦漿迸出」轎車男女嚇呆：我閃不過

▲▼ 金山往萬里方向，一輛機車雙載，撞上安全島，兩人飛趴對向車道。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／萬里報導

新北市萬里區台二線約44.9公里處，萬里往基隆方向一個大彎，在9日凌晨0時許，有2名女性騎車雙載，疑似過彎失控，機車撞上安全島，2人騰空飛越，趴跌對向車道，對向一輛轎車閃避不及，直接輾壓過去，其中一人頭部腦漿迸出當場死亡，另一人送醫。肇禍的駕駛說：「我盡力了，閃不過！」

▲ 金山往萬里方向，一輛機車雙載，撞上安全島痕跡。

消防隊獲報後，趕往現場，發現其中一人腦部被轎車輾過，頭漿迸出，已明顯死亡，另一人則送往基隆長庚醫院。警方接獲報趕抵現場，調查事故原因。

目前警方無法辨別死亡的女性或是送醫的女性，誰才是肇禍時的騎士，在金山往萬里方向的安全島，有發現明顯的撞擊及擦痕，兩人則是飛越安全島，趴倒在對向車道上。機車還留在原來的車道上，兩側和後方，無明顯被撞擊，由此初步研判，疑機車自撞安全島的機率較高。

根據對向轎車駕駛及車上女乘客的供述，「我們開到這裡時，這兩人已經趴在車道上，根本來不及閃！」駕駛說，「我已經盡力閃了，也煞車了，仍閃不過。」

▲▼ 機車撞上安全島後，2名女子翻越對向車道，其中一名女子頭部被轎車輾過。

▼ 機車還留在原來的車道，兩側和後方，無明顯被撞擊。