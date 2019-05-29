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陽明山泡湯！開導航「霧中驚抵破廟」　他迷路3hrs…查地圖嚇歪：根本沒路

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▲陽明山泡湯…導航走死路驚見「恐怖破廟」！男迷路3hr奔逃　查地圖：根本沒路　（圖／pixabay、dcard）

▲山路狂繞3小時，原PO嚇壞了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「半夜不要一個人亂泡溫泉！」一名男騎士要去陽明山泡湯，怎料路上起大霧，導航彷彿被第三隻手控制，竟指引他到一間破寺廟，周遭散發出令人不安的漆黑，讓原PO差點屁滾尿流，甚至在山中迷路3小時。隔天原PO打開手機查看路線時，更發現不可思議的真相，嚇得直呼「打死這輩子不再一個人晚上去陽明山泡溫泉」。

「奉勸大家半夜不要一個人騎車上山！」一名男網友發毛表示，某夜晚上10點多，突然想去陽明山泡溫泉，加上想測試新車的導航功能，便一個人興沖沖騎機車出發，首先他經過一個Y字路口，怎料騎到小路時，四面八方冒起大霧，原PO只能靠著車燈與路燈緩慢行駛。

請繼續往下閱讀...

不久後，原PO抵達一個T字路口，「導航不但沒通知，而且顯示要我直走」，正當他一臉遲疑時，導航突下達指令往右轉，「轉進去之後沒多久就發現路越來越爛，路上都是砂石，而且寬度越來越小」，更詭異的是，前方沒有路燈，膽小的原PO不知哪來的勇氣，居然還硬著頭皮往前衝。

「結果騎著騎著就發現前面是條死路」原PO當下冷汗直流，沒想到導航竟然顯示即將抵達，接著一間破舊小廟映入眼簾，他頓時閃過不祥預感「所以即將抵達的是這間廟？」形容當下雞皮疙瘩，甚至差點屁滾尿流，當下只能趕緊油門逃命。

原PO不斷在心裡念佛經，「我還不想死阿，我才24歲欸，才剛牽新車沒多久，下禮拜還要跟客戶談訂單…還沒交女朋友，家裡還有兩老要照顧，我只是想來泡個溫泉」，怎料回頭路上，沒看見關鍵的T字路口，「我只能在眼前的蜿蜒山路不斷逃命」。「就在我覺得這輩子要結束了的時候」原PO發現前方有路燈，彷彿是一盞生命明燈指引，「我簡直快哭出來」，最後竟神奇回到最初的Y字路口，他一路飆車回家，發現已凌晨3點多，「真的謝天謝地，雖然溫泉沒泡到，但至少小命保住了」。

隔天早上，原PO越想越怪異，便好奇打開手機查看路線圖，「發現我的定位從進到Y字路口之後，就一直往沒有路的地方走」，甚至一直在附近繞圈圈，「就像被什麼第三隻手控制一樣」，彷彿鬼遮眼的經歷，也讓原PO發誓，「打死這輩子不再一個人晚上去陽明山泡溫泉」。

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▲陽明山泡湯…導航走死路驚見「恐怖破廟」！男迷路3hr奔逃　查地圖：根本沒路　（圖／pixabay、dcard）

▲網友建議，晚上沒事不要去山上！（圖／翻攝自Dcard）

超驚悚的故事，也讓眾多網友寒毛直豎，紛紛回應「應公也想泡溫泉，想搭便車」、「別怕我也遇過我在中正山鬼打牆，6點多左右而且又沒啥路燈，同個彎到連續騎經過3次」、「只要是山，晚上少去真的比較好」、「看了超有感，上禮拜跟男友想說去陽明山看個夜景，跟著googlemap，不小心錯過一個岔路沒轉，他就重新計算路線叫我們直走也可，結果他的路線就一直往前沒有盡頭 只是一直往前，繼續騎了半個多小時，手機顯示的路線時間也沒減少，又冷又怕，感覺騎的路都長一樣，最後直接放棄夜景．調頭 騎一個小時才下山，聽起來好像沒什麼，但真的很可怕」、「祂讓你測試你新買導航厲不厲害，結果還是敵不過祂」。

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關鍵字：陽明山,泡湯,破廟,地圖,導航,迷路

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