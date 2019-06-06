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南投陳府將軍廟飽受水災苦20餘年　蔡培慧：汛期前須改善

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▲蔡培慧邀集水利署相關單位到陳府將軍廟現場會勘。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡培慧邀集水利署相關單位到陳府將軍廟現場會勘。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

「豪雨一來，我們這邊就成水鄉澤國，根本來不及收拾！」南投縣草屯鎮南埔里陳府將軍廟周邊飽受淹水之害，長達20多年！上月20日全台各地發生強降雨，陳府將軍廟前再度淹水，近五千名南埔里民苦不堪言。立法委員蔡培慧日前邀集水利署相關單位到場會勘，「希望能儘早還給鄉親一個安心居住的家」。

蔡培慧日前邀集水利署及所屬第三河川局、廖梓佑議員、蔡銘軒議員、南埔里長及南投縣府工務處等單位齊到現場會勘，蔡培慧指示「汛期就要到來，在縣府排水支線應急工程尚未完工前，平日就要經常清淤，在氣象局發布豪大雨特報前，就要趕緊預佈移動式抽水機，水利署應多管齊下讓災情減少到最低。」

居民表示「隘寮溪下游長年有淤積問題，很感謝蔡立委有注意到問題的根本」。蔡培慧當場向第三河川局裁示，針對隘寮溪台14線下游之清疏及高程調整工作，在一週內必須邀集相關單位研商，並提出具體時程與清淤方案。

南埔里李士吉里長說，他住在這裡幾十年了，每次大雨一來，全里無不愁雲慘霧，家具、車輛全都泡在水中，「不要說損失的財產金額，光是清理這些泥沙跟壞掉的家具，都不知道要浪費多少時間了。」

▲5月20日陳府將軍廟前台14線道路淹水情形。（圖／蔡培慧立委辦公室提供）

▲5月20日陳府將軍廟前台14線道路淹水情形。（圖／蔡培慧立委辦公室提供）

廖梓佑表示，鄰近的青宅溝排水下游的水路蜿蜒彎曲，嚴重影響到排水的順暢度，加上既有的排水系統無法及時因應，導致陳府將軍廟鄰近低窪地區，每逢大雨必淹。

水利署第三河川局局長白烈燑回應，陳府將軍廟附近的歷史災害大多因為單日累積雨量超過區域排水保護標準，上月20日豪雨淹水則是一小時內降雨71.5mm導致內水無法及時宣洩， 造成台14線積水約30公分。

針對改善淹水好問題，白局長提出，短期要儘速完成「南埔路排水支線應急工程，因縣府工程進度延宕，這部分要請縣府務必在今年底完成」，另涉及「南埔路排水支線應急工程」路權問題，蔡培慧也將請交通部公路總局第二區養護工程處予以協助。

為了減少居民疑慮，蔡培慧提到，「水利署要趕緊安排地方說明會，讓鄉親了解南埔里防汛排水的改善進度並積極回應民眾的需求，務必確保我們的鄉親如何預防、避難跟後續補救辦法，不要讓民眾惶惶度日。」

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關鍵字：南投,草屯,陳府將軍廟,蔡培慧,水災

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