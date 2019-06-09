朱立倫左批小英走錯誤方向　右打賴清德要負最大責任 　

記者楊熾興／桃園報導

角逐國民黨黨內總統提名人朱立倫9日「回娘家」，訪視桃園市觀音工業區聚紡公司表示，他相信被公認是黨內最適合候選人也是未來最強的候選人；他說蔡總統3年執政方向如果正確，全國民眾不會在2018年選舉反彈而且反對民進黨的政策，當時的賴院長更要負最大責任。

▲朱立倫：他是黨內最佳候選人也是最強候選人。（圖／記者楊熾興攝）

曾擔任過2屆桃園縣長的朱立倫上午以拜訪老朋友行程，參觀堪稱國內首屈一指的機能紡織聚紡公司，並在董事長蔡秋雄引領下，了解該公司機能布料可吸濕防汗，可潑水防水，同時也是耐吉、愛迪達等各大名牌代工廠，更是世界盃球賽中球隊球衣，朱立倫承諾，未來將打造全台為機能紡織島，更將推向全球從生產到製成的自有品牌，成為台灣的驕傲創造台灣經濟價值。

▲▼朱立倫參觀機能紡織工廠，未來將打造全台為機能紡織島。（圖／記者楊熾興攝）

朱立倫針對國民黨黨內初選表示，歡迎參選同志公平競爭，他有信心是被公認為黨內最適合候選人、也是未來最強的候選人，他認為要尊重初選結果，然後全黨團結一致，這是最基本要求，若不能尊重則根本不夠資格參加初選。

至於民進黨2位總統黨內初選候選人政見會上所說，蔡總統強調執政3年方向正確、賴前院長則以2018九合一大選就有警訊；朱立倫表示，蔡總統如果方向正確，民眾不會在2018年選舉全國民眾反彈而且反對民進黨的政策，所以她絕對是走非常錯誤方向；賴院長說全民反彈、全民給予民進黨最大的警告，他做行政院長要負最大責任。