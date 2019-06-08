鄰居家施工「冒犯胎神」！　她「三度血崩驗證」走鬼門關信了：不要鐵齒

▲有人相信懷孕時會有「胎神」保護寶寶。（示意圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

相傳「胎神」為了守護孕婦肚裡的嬰兒，會潛伏在家中以及家具上，因此搬動家具、施工都被視為是懷孕禁忌。一名媽媽一開始也不信這套，直到自己三度親身經歷真實狀況後，才終於相信有胎神的存在；而網友們看了也都驚呼連連，表示真的寧可信其有，不要鐵齒。

「你相信有胎神嗎？」一名媽媽日前在臉書「靈異公社」曝光自己孕期超神奇的經歷，她表示懷第一胎時，除了初期有孕吐不適，其他時候大多都生龍活虎，每天還可以健走7、8公里，身體狀況都非常好。

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後來她又懷了第二胎，除了初期小出血，醫生都說胎兒狀況穩定，可以放心；沒想到大概在懷孕中期5個月、確定是女兒的當晚，她卻莫名大血崩，嚴重到醫生建議引產，「但對於想要女寶的我，怎麼會甘心，於是我決心要和孩子一起拚下去。」

原po透露，後來婆婆回想到，血崩的那天早上，樓上的鄰居似乎有施工，懷疑是動到胎神，「但對於當時還年輕的我，我總覺得是牽拖，應該是自己身體比較虛弱，才造成胎兒不穩。」婆婆事後和鄰居聊到，對方也覺得可能有關係，所以頻頻致歉。

▲相傳胎神會潛伏在家中各家具上，要移動前必須先「請胎神借過」。（圖／達志／示意圖）

後來原po被診斷出是前置胎盤，只好每天都認份在家裡安胎，因為覺得肚子很重，幾乎都是處於臥床的狀態。直到第7個月某天早上，她被一陣鑽地聲吵醒，但是也不以為意繼續睡覺，「一天下來照吃照睡，直到當晚凌晨起床尿尿時，又再度大量血崩，也再度緊急送醫安胎……。」

婆婆知道之後很生氣，決定上樓找鄰居理論，鄰居才表示是因為有漏水才要請師傅來施工，但是做到一半才想起要用掃把請胎神移位，不過似乎已經太晚了，才又向他們道歉。

▲因為鄰居家施工疑似動到胎神，讓原po三度血崩，最後還輸了8000cc的血。（圖／視覺中國）

「你們覺得事情就這麼結束了嗎？沒有~」原po表示，到了後期9個月時，某天午睡聽到有敲敲打打的聲音，仔細一聽覺得是有人在用鐵鎚敲牆壁，心想「不過就是人家釘東西，又不是鑽地。」沒想到當晚她又再度血崩，緊急開刀生產，甚至還輸了8000cc的血才把她從鬼門關救回來，「現在你跟我說有胎神，我信了。」

貼文一出，網友們都大呼神奇，也有不少媽媽有親身經歷過，「寧可信其有」、「真的有胎神這回事不要鐵齒」、「我也遇過鄰居在釘牆壁，後來我也肚子痛到送醫」、「我老公也是在我懷孕末期的時候搬東西，我都會回娘家避一下，小孩出生到三個月之前也會有胎神喔」、「我懷2寶時，某天早上經過正在動土典禮的地方，下午就出血了」。

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