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蔡英文臉書提反送中　港網友湧入留言：別讓台灣變另一個香港

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▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲反送中民眾群聚抗議。（圖／路透社）

政治中心／綜合報導

香港團體在9日號召民眾上街頭，反對修訂《逃犯條例》（又稱「反送中」），遊行人數據稱達103萬人。總統蔡英文做日晚間也在臉書上PO文表達看法，她提到，「支持所有人對民主自由的追求，也認為香港人民的心聲應被尊重」，讓多香港網友湧入留言表示，「不要讓台灣變成第二個香港」。

蔡英文在臉書上表示，「我們應該看見的是：香港人民所苦苦追求的人權保障與民主法治，在台灣的土地上卻是如此自然地存在著，這值得我們用心珍惜、用力守護。」、「我們也應該看見，在『一國兩制』之下，短短22年的時間，港人的自由不再理所當然，過去驕傲的現代法制也逐步崩毀。」

這則貼文底下有許多香港網友湧入留言，一名土生土長的香港人表示「台灣人，你們既已擁有民主及自由，千萬不可以輕言失掉」，另一名有參與遊行的網友表示，「在此想對各位親愛的台灣人說，不要不要為了發大財，而失去你們最寶貴的自由，否則今日香港，明天台灣」、「台灣一定要守衛住香港已經失去的自由! 不要讓台灣變成第二個香港!」

其他同樣來自香港的網友留言表示，「香港人是不甘心情願的，縱使條例通過，仍會繼續抗爭到底，永不放棄」、「台灣人，勿信一國兩制」、「希望大家能體會到，結果要講出一句『我是香港人，請你們守住台灣。』背後的那種無奈和痛苦」。

其他台灣網友也替香港打氣留言，「香港加油」、「台灣香港都還在風雨中, 我們一起加油」、「香港是香港人的，誰都不可以奪走你們的意志！」、「 自由，真的很珍貴！我們都要珍惜」。

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）估計，參與遊行的人數大約為103萬人參加，而香港警方公布的人數為24萬人。深夜過後，仍有不少年輕抗議分子留在現場，開始佔領馬路，並與警方發生衝突，現場也發生流血意外。

警方在今日凌晨發表聲明指出，對此次暴力示威感到非常遺憾，因有3名警員及1名記者受傷，故對此種暴力的行為予以嚴厲譴責。警方表示，有一批戴口罩的暴力示威者在無任何理由下衝擊立法會，損毀車閘、破壞鐵馬（拒馬），並用鐵馬襲擊警員，這已「破壞香港和平理性示威的傳統」，已經將過程錄影，會追究到底。

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

蔡英文臉書全文：

因為對自由的珍視，今天香港50萬人走上街頭，反對被視為「送中惡法」的逃犯條例。

我們應該看見的是：香港人民所苦苦追求的人權保障與民主法治，在台灣的土地上卻是如此自然地存在著，這值得我們用心珍惜、用力守護。

我們也應該看見，在「一國兩制」之下，短短22年的時間，港人的自由不再理所當然，過去驕傲的現代法制也逐步崩毀。這值得我們深深警醒、深深關切。

我們支持所有人對民主自由的追求，也認為香港人民的心聲應被尊重；我們更要大聲向世界說出：台灣人珍愛我們的民主，也堅持我們決定自己命運的權利。「一國兩制」不會是台灣人的選項。

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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,蔡英文

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