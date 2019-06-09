連假最後一天卻回不了家…國6休旅車翻覆　乘客頭部重創死亡

▲國6東草屯段西行7.6K處休旅車翻覆，警消趕赴現場救援。（圖／國道第七公路警察大隊提供）

記者白珈陽／南投報導

國道6號9日發生一起死亡車禍，上午9時許1台休旅車行經東草屯路段、西行7點6公里處時，疑操作不當擦撞護欄翻覆，造成駕駛與2名乘客輕重傷，該路段也因此交通受阻半小時，現已恢復正常。其中47歲李姓男子頭部受創嚴重，經送往亞洲大學附屬醫院急救後仍然回天乏術。

▲國道6號1台銀色休旅車疑因駕駛操作不當造成自行翻覆。（圖／記者李宗憲翻攝）

國道7隊表示，上午10點4分接獲事故通報，1台休旅車在國6東草屯段西行7.6公里處，根據現場研判，疑是休旅車駕駛自行操作不當，擦撞護欄後翻覆，所幸後方無車子追撞。休旅車上除謝姓駕駛外還有2名乘客，均已送亞大醫院救治。

經酒精濃度測驗後，謝姓駕駛酒測值為0，並無酒後駕車，全案國道7隊已移請南投地檢署調查偵辦。

▲因車禍造成國6東草屯段西行7.6K處大量回堵，現已恢復正常通車。（圖／取自國道1968網站）

亞大醫院表示，上午10時30分許接獲3名傷者，李姓男子頭部嚴重外傷出血，搶救1個多小時後宣告不治，而其中一名50歲謝姓乘客右手骨折、多處挫傷，須安排住院觀察，另一名20歲謝姓乘客僅嘴唇、四肢挫傷，已經出院。

國道7隊提醒，今日是端午連續假期的最後一天，返鄉車潮眾多，駕駛人務必注意前方車、路況，保持車距，才能開心出門、平安回家。