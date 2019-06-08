他開車到加油站加75公升95無鉛　「1公升」竟要價「200元」

▲男子到沙鹿某加油站加2次霸王油，遭法院判刑。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子開車沒錢加油，竟先後2次開車到沙鹿某加油站加「霸王油」，共加75公升的95無鉛汽油後，沒付錢就離開。陳男雖辯稱是因為搬家才沒去還錢，而他的老闆也代償2089元油錢，台中地院仍依詐欺罪判陳男拘役15日可易科罰金1萬5千元，換算每公升汽油就要200元，可說是史上最貴汽油。

判決書指出，24歲陳姓男子無所事事，曾因施用毒品遭法院判刑，易科罰金完畢。2018 年2 月20日凌晨2 點多，陳男明知沒錢加油，竟開一輛小客車到沙鹿區台灣大到六段上的一家加油站，跟加油站員工表明要加「95，500，付現」，等員工加好油後就直接開車離開。

隔月10日上午8點多，食髓知味的陳男再開另一輛車前往同一間加油站，跟員工表示「95加滿付現」。他在加好油後，跟員工坦言沒帶錢，表示願意簽下「質押油款同意書」，事後再來還款。員工不疑有他，讓他填寫資料後開車離開。事後發現，陳男填的資料都是假的，立刻報警，警方也循線逮獲陳男，並依詐欺罪嫌送辦。

陳男雖坦認有開車去該加油站加油2次沒付錢，辯稱他後來搬家搬離沙鹿，才沒有回去加油站還油錢，不是一開始就決定加油不付款。

法官審酌陳男正值青年，卻不思循正當途徑賺取自身所需財物 ，竟以加油後佯稱未帶金錢，並留下不正確個人資料後離去，共詐得75.48公升，2089元的95汽油。考量陳男法庭上已坦認犯行，其吳姓雇主更代為償還欠錢，達成和解，最後依詐欺罪判他拘役15日，可易科罰金。

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