擦撞沒報警無法理賠　監視器竟拍下女老師「喬車禍」領保險

▲女老師為了能順利出險，找了一處石墩假借車禍報警。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名林姓國小女老師，在苗栗開車時不慎擦撞路樹，事後她回到新竹修車，技師卻告知沒有報案保險無法理賠，林女聽信建議，到一處變電箱假裝發生事故報警，警方發現撞擊痕跡有所出入，警方調監視器後抓到林女和技師在現場「喬」位置的影像，2人也依偽造文書將送辦。



林女於2018年3月間開車到苗栗一間餐廳吃飯，停車時意外擦撞到餐廳旁的樹幹，由於是自己擦撞，車損不嚴重、沒人受傷，所以林女當下並未報案，而是待回新竹後再到車廠維修。車廠技師陳男告知林女，乙式保險雖可理賠自撞，但必須於車禍當下有報警紀錄才能理賠，所以林女的情況，保險可能無法受理，只是，陳男竟建議林女「另外找個地方假裝擦撞，再報警。」





林女依陳男的建議，找了住家附近的一處變電箱石墩，假借車禍的名義報警。接到通報後警員到場畫圖紀錄，只是警方當下卻發現轎車的撞擊痕跡和石墩根本對不起來，由於林女仍堅稱在該處發生擦撞，警員只好先忍住疑惑繼續完成當下報案手續，事後員警再調監視器，果然發現陳男開車載林女，把車停到變電箱旁，一起「喬」位置的畫面。



林女坦承「喬」擦撞一事，但表示不知道這樣違法。陳男也供稱，一開始的確有建議她回案發地報案，但因新竹到苗栗有要一趟路途，考量路途遙遠，又擔心現場證據可能已不存在，反正都是自撞，沒有責任歸屬問題，才乾脆建議她找個地方當做擦撞地點，警方訊後則將2人依偽造文書送辦。