處理車禍警車遭機車追撞　肇事騎士滿臉血道歉：我在看風景

▲一名騎士宣稱在看風景，就撞上正在處理車禍的警車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局林園分局交通隊一名女警在處理車禍時，她駕駛的警車原本擺在車禍地點後方作為警示，但沒想到卻有一部機車從警車尾巴直接撞上，肇事機車騎士當場受傷癱坐在倒地的機車上，表情痛苦表示，當時在「看風景」，沒有注意到警車才撞上。

這起車禍寄發生在8日下午4點多左右，警方原本接獲通報，通往屏東的萬大橋有一起車禍，林園分局交通隊理性女警前往處理，她把警車臨停慢車道作為警示，但沒想到洪姓男子騎機車疑未注意車前狀況，直接衝撞警車車尾，造成手腳受傷。他直向警方道歉，說沒注意到停下的警車，警方對他酒測，無酒精反應，確實肇事原因仍待鑑定。

▲一名騎士宣稱在看風景，就撞上正在處理車禍的警車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名騎士宣稱在看風景，就撞上正在處理車禍的警車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而原本李姓女警在處理的車禍，是一名陳姓男子騎車不小心自摔受到擦傷並無大礙，但是後來撞擊警車的洪姓男子的機車車頭碎裂，警車車尾凹陷、後擋風玻璃破碎，李男受傷較為嚴重，還好沒有生命危險。

▲一名騎士宣稱在看風景，就撞上正在處理車禍的警車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）