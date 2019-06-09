男大生很會！誆有ADIDAS鞋要賣　又騙買彩券賣點數判刑

▲張姓男大生誆騙賣球鞋、賣點數、買點數，四處詐騙，共7人受害。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一張姓男大生在臉書社團「新球鞋交易」中，誆稱自己有ADAIS球鞋EOTsupport93/17要賣，引誘買家匯款3300元到指定虛擬帳戶，購買等值點數卡後便消失無蹤。警方循線找到張男，發現他不僅騙賣球鞋，多家彩券行、遊戲玩家也被騙。台北地方法院依詐欺取財、詐欺得利等共7罪，將張男判處拘役120天，得易科罰金，因與被害人達成和解，得緩刑2年，仍可上訴。

檢警追查，張男先於2018年2月間，在臉書社團「新球鞋交易」中，誆稱有ADAIS球鞋EOTsupport93/17要賣，開價3300元，一胡姓網友有意購買，張男便交給胡男指定的虛擬帳戶，待胡男匯入向，他得以購買虛擬點數卡3張。未料，胡男遲遲都等不到球鞋，張男又像人間蒸發般聯繫不上，才驚覺受騙，報警處理。

警方進一步追查，發現張男不僅騙賣球鞋，還詐騙多家彩券行。手法皆是謊稱要買彩券，但一時身上沒錢，要求彩券行店員先幫他買，再給他銀行帳戶好讓他匯款，但店員左等右等，就是等不到錢入帳，有的店員銀行帳戶還因此被列為警示戶。估計共有3家彩券行被騙7000元到10000元不等金額。

張男另以「第三方詐騙」手法，到旅館住宿花費2000元，同時用假的臉書帳號，誆稱有遊戲點數要賣，價值9000元，買家有意購買，便交給買家旅館的銀行帳戶，如此不僅旅館收到2000元，還退款7000元給張男，買家則一直沒收到遊戲點數，才知被騙。

幾乎相同手法，張男在「蝦皮拍賣」上購買8640元點數，再到臉書社團「球鞋交易中」佯稱有限量款球鞋要賣，最後交給買家指定帳號，等同買家幫張男匯款買點數後，張男便消失無蹤，買家也收不到球鞋。

一共7名受害者分別向新北市、台北市分局報案，警方循線找到張男，台北地檢署依詐欺罪將張男提起公訴。台北地方法院審理，考量張男有悔意，家中經濟狀況尚可，也無前科紀錄，並與被害人達成和解，分別賠償2000元到20000元不等金額，將張男依詐欺取財罪共5罪，各判拘役40天；詐欺得利罪共2罪，各判拘役40天，合併應執行期120天拘役，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

【更多新聞】

酒駕修法新規定7/1實施 酒駕可沒入車輛+處罰乘客