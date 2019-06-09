比官網還便宜！好市多AirPods狂少900元　網急敲碗：錢給你，快點賣

▲售價比官網還便宜，好市多AirPods狂少900元。（圖／翻攝自台灣apple）

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果公司新一代AirPods日前公開亮相，吸引了台灣許多的果粉關注，但官網直到7日才開放訂購無線充電盒，至於AirPods本體則還無法選購。不過，現在已經有眼尖的網友發現，美式賣場Costco已經可以看見AirPods的售價，而且比較Apple官網便宜891元，只是目前仍無法下單購買。

根據蘋果官網的資料顯示，新一代AirPods包含無線充電盒的版本要價6490元、AirPods配上有線充電盒的版本要價5290元，只是目前台灣還沒有開放訂購；至於無線充電盒，官網7日已經可以選取購買，價格訂在2690元，不過從下單出貨到送達的時間，最快也在7月2～7月9日之間。

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▲耳機含無線充電盒版本要價5599元，比較官方便宜了891元。（圖／翻攝自COSTCO）

不過，現在已經有眼尖的網友發現，美式賣場Costco也已經釋出了AirPods的售價，耳機含無線充電盒版本要價5599元，比較官方便宜了891元；無線充電盒則要價2349元，比較官方便宜了341元，但上述2種商品目前仍無法下單購買，有意購買新一代AirPods的民眾，可能就要密切注意開放時間。

新一代AirPods有別於前一代只能透過設定，再輕敲耳機兩下來呼喚Siri，這次開放支援「嘿 Siri」功能，讓調整音量、切換歌曲、撥打電話，甚至取得路線指引都變得更加方便。

▲無線充電盒則要價2349元，比較官方便宜了341元。（圖／翻攝自COSTCO）

此外，蘋果官網顯示，無線充電盒可以讓充電變得非常簡單，只要將AirPods放進充電盒，然後放在與 Qi 相容的充電板上就能充電，充電盒正面的LED指示燈讓消費者可以知道 AirPods 充電情況，即使充電板不在身邊，還是能使用Lightning埠進行充電。無線充電盒適用於各代AirPods，且可儲存多次充電量。