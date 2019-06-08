28歲男卡水底溺斃「拉不起來」…慕谷慕魚封山3年傳抓交替　里長搖頭嘆

社會中心／花蓮報導

花蓮秀林鄉銅門村絕美秘境「慕谷慕魚」封山長達3年，竟傳出死亡意外！有20多名大學生趁著端午連假，7日上午偷偷潛入山中戲水，未料他們一到，就在月牙灣水域發現28歲賴姓男子不幸溺水，沉在水底，趕緊上前救人，無奈仍無法拉起，送醫宣告不治，里長感嘆，幾乎沒有當地居民會進去。

警消7日上午10時許獲報，慕谷慕魚月牙灣水域有一人溺水，現場民眾雖合力救援，仍無法拉起溺者，消防局隨即出動4車7人攜帶裝備前往搶救，一直到中午時分，消防人員和幾名現場的大學生齊心合力，才終於將人救上岸，但賴男當場已無呼吸心跳，緊急實施CPR急救，送到慈濟醫院仍宣告不治。

▲賴男擅闖慕谷慕魚溺斃，大學生下水救援：拉不起來！（圖／記者王兆麟翻攝）



據悉，28歲賴男搭火車到花蓮，找22歲陳姓友人，當天兩人相約上午9時許前往慕谷慕魚山區戲水，疑似因不熟悉環境，不慎在急流中溺水，10時許友人察覺他沒有浮上溪面，赫然發現他竟卡在水中石縫間。「我來的時候就已經在水裡面了，卡在水底！」沒多久，20多名在場的東華大學生一起幫忙，仍無法拉起。

當地民眾說，銅門部門決議，2016年慕谷慕魚便封山，但每到夏天暑假就有小朋友沒申請、偷跑進去，但附近住戶幾乎沒有人會進來，里長也說，死者可能被捲進暗流，沒有熟悉地形的當地人帶領，容易因土很軟踩空「就完蛋了」。

事實上，慕谷慕魚2015年曾發生2名大一生溺斃案，19歲楊男和18歲曾男一起考上台中科技大學，趁著暑假5男9女一同入山戲水，未料楊男朔溪時不慎落水，捲入深潭，導致整隊人被拖入水中，曾男奮勇救援卻腳抽筋，雙雙溺斃。

當時另一名郭姓男生也試圖下水救人，卻怎麼也拉不動，為避免自己也溺水，只好游回岸上哽咽說「我真的盡力了…我沒力了…」。雙亡意外引發輿論，網路上更傳出其他遊客拍下的靈異照片，使得「抓交替」傳言甚囂塵上。

▲慕谷慕魚2015年9月曾發生2死溺斃案，2名大一新鮮人在同學眼前送命。（資料照／東森新聞）



慕谷慕魚因溪水湛藍、壯麗山景被封為「花蓮必玩秘境」，但入山的第一隧道口，2014年因麥德姆颱風襲台嚴重坍方，危及居民及遊客的安全，聯外道路也於2016年再度因颱風大規模坍方，縣府決定封山修復且禁止入山申請，僅接受台電工程人員、公務及居民進入，目前通行的產業道路，得繞行多花40分才能到，另外還有台電施工便道可走。

警方表示，慕谷慕魚封山後，一般民眾不得擅闖，經勸導不從者，可依《國家安全法》未經申請許可無故出入管制區規則，處6個月以下有期徒刑、拘役或併科1萬5000元以下罰金。

▼慕谷慕魚絕美溪水被封為秘境！（圖／資料照）

