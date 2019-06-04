金與正甜美回歸！睽違53天戴髮箍現身　北韓連2天以照片破肅清傳聞

▲ 金與正陪同金正恩觀看大型團體操表演。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

南韓媒體日前驚爆，北韓領導人金正恩在越南川金二會破局後肅清多名愛將，就連每逢峰會都在他身旁服侍的胞妹金與正也被禁止參加公開活動。但據傳被下放勞改的金英哲2日現身闢謠，擔任勞動黨宣傳鼓動部第一副部長的金與正4日也被捕捉到和金正恩夫婦一同出現，時隔53天公開露面，打破傳聞。

北韓官媒《朝中社》今（4）日報導，金正恩與妻子李雪主3日一同在五一體育場觀看大型體操「人民的國家」開幕表演。照片中可見，戴著髮箍的金與正坐在李雪主右邊，面露微笑、為精彩的表演鼓掌。由於金與正的位子是金正恩右邊第二個，再往旁邊才是勞動黨副委員長崔龍海等高官，外界猜測，金與正在黨內的地位可能未降反升。

另一方面，2月底河內峰會無果，據傳金正恩為咎責，將過去在談判中擔任要角的金英哲下放慈江道。但他2日時隔51天現身，和金正恩夫婦一同觀賞第二屆第七次軍屬藝術小組競賽獲獎節目演出。分析指出，平壤當局接連以照片證明金英哲與金與正安然無恙，不僅是為了強調北韓「正常國家」的形象，也是願意重啟與美國對話的徵兆。

▼ 據傳被肅清的金英哲現身，坐在金正恩左邊第5個位子。（圖／朝中社）