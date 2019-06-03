緊抱女童貼臉！金正恩視察才藝班　全場激動落淚「哭倒他懷中」

▲ 金正恩親自視察少年宮殿。（圖／朝中社）

國際中心／綜和報導

繼5月上旬指導武器試射後，北韓領導人金正恩上月31日時隔22日首度出席公開活動。官媒《朝中社》1日報導，金正恩前往慈江道視察少年宮殿，關心學習各種才藝的的孩童，但少年宮殿設施老舊，讓金正恩氣得大罵勞動黨勞動團體部及幹部不夠重視教育。

《朝中社》指出，金正恩在慈江道視察工廠時前往完工52年、2016年重新整修的江界市「學習的千里路學生少年宮殿」，觀看學童學習狀況。據悉，首都平壤及北韓各地主要城市都設有學生少年宮殿，在國中小學生放學後提供以各類才藝、科學為主的菁英教育，也就是兒童才藝班。

▲▼金正恩視察學童打桌球、演奏手風琴。（圖／朝中社）

綜合韓媒報導，金正恩指出少年宮殿建築物設計上的疏漏、洗澡間沒有水龍頭等問題，對著負責人破口大罵，「體育館沒有按照標準規格、蓋得隨隨便便，桌球室也只是在小小的房間裡放上球桌而已。完工至今才經過3年，看起來卻像是用了超過10年，太讓人心寒了。」

金正恩罵道，「淋浴間沒有水、水龍頭掉下來，燈也沒裝好，竟然就這樣放著不管、毫不關心。幹部一黨人沒有好好做事，態度大錯特錯。我的心情並不好，非常失望，因為幹部表面上執行黨的指導方針，實際上卻是馬虎行事。」

另一方面。由《朝中社》公開的照片中可見，金正恩前往觀看學生學習手風琴、打桌球、打電腦，還近距離和穿著舞蹈服的女童合照。只見他坐在舞蹈室一張紅色椅子上，將穿著黑色舞蹈服的年幼女童緊緊擁入懷中。此外，他現身和學童大合照時，孩子們都忍不住皺成苦瓜臉、張嘴大哭，一面激動鼓掌。

這幾張照片在網路上瘋傳，南韓網友紛紛留言表示，「作亂的人都應該丟進他懷裡」、「好不舒服的畫面」、「放開那女孩」、「小孩在哭什麼」、「難道是激動到哭出來嗎，這就是洗腦的威力」。

▲▼ 學童看到金正恩激動大哭。（圖／朝中社）