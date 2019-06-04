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金正恩處決愛將是假新聞！CNN：金赫哲被監禁　金英哲辦公室寫悔過書

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▲▼ 北韓國務委員會對美特別代表金赫澈（Kim Hyok Chol）。（圖／路透）

▲ 北韓國務委員會對美特別代表金赫澈（Kim Hyok Chol）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

南韓《朝鮮日報》日前報導，北韓領導人金正恩在越南川金二會破局後處決談判主力、國務委員會對美特別代表金赫哲（Kim Hyok Chol），並肅清多名愛將。美國有線電視新聞網（CNN）持續查證，稍早指出，金赫哲還活著，但遭到監禁，正接受當局調查。

《朝鮮日報》5月底援引未具名的消息人士說法指出，金赫哲在河內峰會上主導與美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）的無核化談判，3月在平壤的美林飛行場（미림비행장）被依「被美帝國主義者攏絡，背叛最高領導人」罪名被槍決。

該報還指出，曾多次陪同金正恩出席峰會的金英哲已經被解職，正在慈江道接受勞改；河內峰會中擔任口譯員的申惠英（Shin Hye Yong）因翻譯時出錯「損害領導人權威」而被關押進政治營地；與金赫哲一樣負責工作會談的金宋惠（Kim Song Hye）也被送進政治犯集中營；金正恩胞妹金與正則被禁止參加官方活動。

▲▼ 金與正陪同金正恩觀看大型團體操表演。（圖／朝中社）

▲▼ 金與正及金英哲分別在3日及2日和金正恩夫婦一同觀賞演出。（圖／朝中社）

▲▼金正恩2日和李雪主一同觀賞第二屆第七次軍屬藝術小組競賽獲獎節目演出，據傳被肅清的金英哲現身。（圖／朝中社）

由於《朝鮮日報》過去就曾誤報金正恩誹聞前女友、三池淵管弦樂團團長玄松月被處決的消息，多家外媒都對此次肅清傳聞持懷疑態度。而北韓官媒近2天也接連以照片證明，金英哲和金與正都安然無恙。南韓媒體分析，這是北韓為證明自身是「正常國家」的方式。

CNN今（4）日稍早援引多名消息人士說法指出，金赫哲並未被槍決，只是遭到拘留；金宋惠也受到監禁，正接受調查，顯示《朝鮮日報》的報導有誤。CNN補充，金英哲2日才和金正恩夫婦一同現身，而失寵的人是不可能收到金正恩的邀請函的。

但該名人士也說明，儘管金英哲公開現身闢謠，但他的權力「幾乎完全被剝奪」，雖然沒有真的被下放勞改，還是必須關在辦公室裡默默寫悔過書。另一名知情人士說，目前還不清楚金赫哲的下場會如何，但可能面臨嚴厲的懲罰。他們都向CNN要求匿名，因為他們不能公開談論此事。

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關鍵字：金赫哲,金正恩,肅清,日韓要聞

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