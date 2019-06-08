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坐左排「直接爆頭」！巴士零煞車硬撞2.2米限高柱　17人慘死

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▲▼杜拜發生嚴重遊覽車車禍，車上17人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜拜發生嚴重遊覽車車禍，車上17人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

阿拉伯聯合大公國杜拜近日發生一起嚴重交通事故，一輛遊覽車行經主要幹道E311公路時，駕駛疑似因視線不佳而誤闖小型車專用車道，導致上層車廂左側直接撞擊路旁的限高標示柱，半個車頂幾乎被削去，造成至少17人死亡、多人受傷。

綜合《海灣新聞》（Gulf News）、CNN報導，這起事件發生在6月6日，該輛懸掛阿曼車牌的遊覽車載有31人，乘客則多為印度籍，駕駛則為阿曼籍。當時，遊覽車沿E311公路往Rashidiya車站方向行駛，駕駛不慎誤闖限高2.2公尺的小型車車道，導致上層車廂左側整個被限高柱削去，坐在左排座位的乘客也幾乎當場被撞死在座位上。

阿曼籍50多歲駕駛在車禍中僅受輕傷，他向警方表示，他當時並沒有注意到限高標誌，才不小心誤闖小型車車道，也來不及煞車，直到撞擊發生才知道出事了。警方則表示，駕駛當時不僅誤闖車道，車速也已經超過該路段規定的限速每小時40公里。

印度駐杜拜領事館表示，17名死者當中有8人為印度籍。杜拜警方則沒有公布其餘死傷者的身份或國籍。

▼事發地點街景圖，駕駛當時誤闖左側的小型車專用車道，結果撞上從路旁延伸到路中央的限高柱。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼杜拜E311公路。（圖／翻攝自Google Maps）

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關鍵字：限高架,杜拜

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