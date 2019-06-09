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公寓頻傳「詭異嘶吼聲」…鄰急報警　竟揭女歌手藏馬來熊「餓壞脫逃」

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▲▼吉隆坡大樓寓所傳出嘶吼 裡頭竟藏馬來熊。（圖／翻攝自YouTube）

▲公寓頻傳「詭異嘶吼聲」，鄰居受不了報警，裡頭竟藏馬來熊狂探頭。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞吉隆坡某一棟公寓房間日前不斷傳出詭異的嘶吼叫聲，附近居民不堪長期的噪音騷擾決定通報政府處理，沒想到經消防人員上門調查後卻發現，房內竟然養著一頭受野生保護法令保育的馬來熊，因為過度飢餓才會從籠子掙脫並四處嘶吼，目前公寓的女主人（據悉是一名女歌手）已被當局逮捕送辦。

綜合媒體報導，消防人員趕到這一間公寓大樓時發現，一名馬來熊正把頭伸出窗外不斷嘶吼，因此確定詭異嘶吼聲是來自這一隻馬來熊，他們基於安全因素沒有立刻將熊移置，而是向野生動物保護及國家公園局人員求助，接著打電話請屋主立刻趕回現場處理。

馬來西亞半島國家公園與野生動物保護局接獲通報後，立刻派遣人員將馬來熊及女屋主帶走進一步調查；根據了解，女屋主的身份是一名27歲女藝人，因為無法出示合法飼養熊的證件，遭當局懷疑她非法飼養保育動物而被拘捕，但目前報導都未提及女藝人的姓名。

▲▼吉隆坡大樓寓所傳出嘶吼 裡頭竟藏馬來熊。（圖／翻攝自YouTube）

▲女藝人聲稱是出於好意，才會把受傷的馬來熊救回家飼養。（圖／翻攝自YouTube）

女藝人的鄰居也把馬來熊探頭的影片上傳網路，並透露女藝人在開齋節假期的返鄉，將馬來熊獨自留在公寓的籠子內，馬來熊可能太餓了才會從籠子掙脫，並且跑到窗戶探頭不停嘶吼。儘管女藝人聲稱是出於好意，才會把受傷的馬來熊救回家飼養，但她將熊獨自留在公寓就返鄉的舉動仍被網友質疑。

馬來熊是熊科動物中體型最小的成員，牠的體型頭大、耳小，體色呈深棕色或黑色，胸前有馬蹄形白斑。毛短具光澤，四肢向內彎，內側及腳底無毛；善於爬樹，主要食物為昆蟲和果實，尤其喜愛蜂類和蜂蜜，也以椰子樹苗、脊椎動物為食；分布於緬甸、馬來半島、蘇門答臘及婆羅洲等地，壽命一般來說約有25歲。

馬來西亞「2010年野生保護法令」已經將馬來熊列為保育動物，因此女藝人非法飼養的罪名一但成立，未來可能將處最高5年有期徒刑，同時開處50萬令吉（約377萬元新台幣）罰金。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：馬來熊,保育動物,東南亞要聞

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