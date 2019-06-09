喵星人獲勝！「貓爪比傢俱重要」　紐約州立法禁止除爪手術

▲紐約州立法禁止幫喵星人做「除爪手術」。（圖／取自pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐約州議會日前通過法案，將會全面禁止幫貓咪做「除爪手術」（declawing），等州長古莫（Andrew M. Cuomo）簽署之後就會正式立法，可說是喵星人的一大勝利。動保團體認為這項手術非常殘忍，造成貓咪許多痛苦，因此已經要求立法禁止多年。

「除爪手術」是把貓爪內的骨頭直接切除，等同於是幫貓咪截肢，但是引起併發症的機率很高，可能會讓貓咪得到關節炎、痛症等，而且反而會讓貓咪更常咬壞家中的東西，或是去翻垃圾箱，導致最後被遺棄。

因此，動保團體在2016年開始就提出要立法禁止，法案終於在本月4日於紐約州議會通過，州長簽署後正式立法，日後除非是醫療的必要，否則禁止因為「美容或外觀原因」動除爪手術，違者將處1000美元（約台幣3.1萬元）的罰鍰 。

▲禁令通過，羅森夏帶著她的貓咪Rubio開心開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

草案號召人、曼哈頓區的民主黨議員羅森夏（Linda Rosenthal）表示，很多飼主認為他們的傢俱比貓還要重要，「但這是完全沒必要的，對貓咪來說非常痛苦，而且會引發許多問題，相當殘忍」。共和黨籍的議員泰迪斯科（James Tedisco）也表示贊同，「動物給我們無條件的愛」，當天他還帶了寵物柯基犬到議會中。



目前美國其他立法禁止除爪手術的城市包括洛杉磯與丹佛，加州、紐澤西州以及麻州都正在考慮跟進。



不過這個禁令也受到部分獸醫團體的反對，紐約獸醫協會就指出，除爪手術不該被禁止，反而應該要當安樂死的替代方案，另外，有些貓需要除爪是因為飼主患有血友病、糖尿病或是免疫性疾病等，「有些貓咪若是不做除爪的話，很可能面臨被遺棄的風險，但若是主人可以照顧的話，風險就會減低，貓可能也會因此多過幾年舒適的生活」。