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蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景曝光

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▲　▼蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景曝光。（圖／東森新聞）

▲蔡英文身邊正妹新寵！「隨扈林志玲」貼身保護。（圖／東森新聞）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文之前身邊有一位長相神似宅男女神郭雪芙的「美女特勤」，如今又出現另一名新面孔！蔡英文7日端午節上午出席基隆端午龍舟競賽暨嘉年華會，不少媒體眼尖發現「嬌點」，一名戴著帽子、綁馬尾、五官清秀的美女，不時對著耳麥私語，緊緊跟在蔡身邊，據悉她是新的隨扈，從警職轉到特勤擔任維安人員。

蔡英文7日前往基隆參加龍舟賽活動，受訪時被問到林志玲閃婚，直呼「當然要恭喜啊！志玲姐姐祝她新婚快樂，至於台灣男生就抱歉啦，要自立自強！」不少媒體發現她的身邊多了一名新面孔「美女隨扈」，追問起身分「她是新人嗎？」蔡英文無奈笑呼「她跟我們很久啦」、「你們哪～」

▲　▼蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景曝光。（圖／東森新聞）

▲　▼蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景曝光。（圖／東森新聞）

▲　▼蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景曝光。（圖／東森新聞）

面對媒體詢問「要讓她（女隨扈）取代志玲姐姐、學姊嗎？」蔡英文聽了趕緊晃了晃手、搖搖頭，無奈地「噗滋」笑著離開，不願再回答，逗趣反映惹得現場頓時一陣爆笑。

據悉，戴姓女隨扈是警校102年班畢業，之後於106年轉往國安體系，近月才到總統身邊擔任維安人員，貼身保護蔡英文安全，7日曝光鏡頭前，只見她五官深邃、水汪汪大眼和堅挺小鼻，一頭長髮紮成清秀馬尾，穿著整潔、頭戴帽子，動作俐落幹練，時時保持警戒，吸引許多媒體目光。

事實上，過去蔡英文身邊有不少亮點，維安人員各個男帥女美，包括短髮大眼、皮膚白皙的「隨扈版沈佳怡」小玲，警官學校畢業，76年次，任職警政署官一隊時有一位警官男友，並曾支援過國安局。

▼被追問美女隨扈？蔡英文無奈「噗滋」一笑。（圖／東森新聞）

▲　▼蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景曝光。（圖／東森新聞）

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