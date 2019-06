快訊／米格-29K戰機起飛「油箱掉跑道」！機場猛冒黑煙關閉　起降全暫停

▲ 事發後,現場飄出陣陣黑濃煙。(圖/翻攝自推特@SpokespersonNavy)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度西部的果阿國際機場(Goa Airport)8日冒出濃濃黑煙,目前機場的飛航起降作業全數暫停。根據海軍稍早在推特發出的聲明,這起事故與米格-29K戰機(MiG-29K)有關,在稍早一次行動當中,一架戰機執行起飛動作時,可拆式油箱掉落跑道,燃料溢出,且起降跑道受到輕微損壞。

根據機場發言人的說法,印度海軍人員稍早已趕抵現場清理跑道上的燃料,並執行相關維修作業。據了解,機場在短時間內就能恢復營運。

Flash. #GoaAirport closed temporarily for a few hours view incident of fire caused by a drop tank of MiG 29K which got detached whilst taking off. All efforts in hand to resume flights ASAP. MiG 29K fighter ac is safe. @aaigoaairport @AAI_Official pic.twitter.com/5iDRT8r6BX