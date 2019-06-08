已故艾倫太空夢碎　親姊收掉公司停飛「全球最大飛機」

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微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）於2018年10月15日逝世，他在2011年曾說過自己有個太空夢，雖然近視問題不允許他當飛行員，但他始終沒忘記探索太空的夢想。不過，他過去創立的飛機製造商「Stratolaunch Systems」近日面臨終止營運危機，未來可能再也見不到他們製造的「全球最大飛機」。

▲艾倫生前很積極在研發全球最大飛機。（圖／路透社）



據《路透社》報導，Stratolaunch製造的全球最大飛機其實是指「翼展最長」，今年4月中在加州試飛成功，目標是能在2022年完成在飛機上搭載中型火箭，並從空中發射到外太空的構想。但最近有多位內部人士透露，母公司「Vulcan Inc.」正在計畫要出售Stratolaunch，結束進軍太空的夢想。

▲全球最大飛機今年4月13日在加州試飛成功。（圖／路透社）



自從艾倫去年過世後，Stratolaunch的運作就逐漸停擺，員工從原本的77人縮減到剩下21人，紛紛跳槽到其他航太公司，主管今年1月更是直接宣布取消火箭研發的計畫。

報導指出，艾倫的姐姐喬蒂（Jody Allen）是Stratolaunch母公司「Vulcan Inc.」的董事長，同時也是艾倫的遺產執行人，她去年就在規劃要收掉Stratolaunch，後來試飛全球最大飛機也只是為了紀念弟弟，但日後不打算繼續研發艾倫「從空中發射火箭到太空」的理想。

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