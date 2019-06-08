　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重機上國道合法或違規？他一句話突破盲點　網友狂蓋檢舉樓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲重機上國道合法或違規？他一句話突破盲腸　網友狂蓋檢舉樓。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲重機上國道在臉書社團引起討論。（圖／翻攝新竹爆料公社）

記者陳凱力／新竹報導

6月8號上午10點許，新竹竹科往頭份國道上一台黃牌重機遭到網友拍下極速奔馳畫面，沒想到卻引起網友兩派論戰，支持者認為重機上國道是「合法但違規」，而反對者則認為「違規就是違規」，紛紛要求po文者「直接檢舉」，留下下出現一遍檢舉聲浪。

支持重機上國道的網友認為，「很多國家125都能上國道了，立院早已三讀通過，交通部推給地方政府說地方政府不開放」、「只要規規舉舉，不危害別人，管你合法不合法當沒看到，是政府跟不上國際，落後思想，難道政府愚蠢作為，我們人民跟人民還要互相對立？換言之，合法上但在路上亂飆、逼車、樣樣來這樣的駕駛人反而比較需要被處理吧！」、「看不順眼違規就檢舉啊，快速道路跟國道除了標誌不同我還真的分不出哪裡不同。」、「汽車每天酒駕撞死人，更應立即取消汽車路權吧，怎大家都假裝沒看到？」，但也有網友直接突破盲點表示，「高速公路是開放紅牌…紅牌...紅牌...紅牌...OK欸...黃牌違規...罰死他...」。

▲重機上國道合法或違規？他一句話突破盲腸　網友狂蓋檢舉樓。（圖／翻攝新竹爆料公社）

國道警方表示，目前僅有國3甲台北端～深坑端全線0k~5.6k可開放紅牌重機使用，其餘國道路段皆無法行駛紅牌重機，更何況黃牌也非開放項目，黃牌違規上國道，可依道路交通管理處罰條例第33條第4項處以3600至6000不等的罰緩。警方表示，如民眾掌握確切違規事證，也可上「國道公路警察局網站」進行線上檢舉。

ET快訊
主辦稱現場破10萬人！韓粉無懼高溫激吼：庶民選總統，總統選庶
Angelababy產後「真實身材」被緊身衣出賣！網友全嚇傻

關鍵字：重機,國道,新竹爆料公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕男被自己的車輪絞碎腳踝！他懊悔痛哭：我的職業不能沒有腳…

重機上國道合法或違規？他一句話突破盲點　網友狂蓋檢舉樓

夫外遇她獨守空閨...走過婚變再遇真命天子　結局卻讓她哭了

打怪打一半「屁股有奇異觸感」　女大生氣炸...堅持要給他教訓　

媽祖不准你死！女開車到林默娘公園衝入海　漁民第一時間救起　

電信專員「不當行銷」　他逆轉勝！用990元買到華為當紅機P30

賽車手欠債不還猛踩油門　擋風玻璃慘遭「浩克捶」打穿2個洞

撿到走失賽鴿！飼主竟冷回：飛不回來不要了　網曝真相：比賽輸了就被摔死

等不到就跳下去...前男友「求原諒」以死相逼！　女網友崩潰求助

頂「髮捲」上街！她目睹驚呆：以後貼妙鼻貼出門？　秒引共鳴：國中妹時尚

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

酒駕男被自己的車輪絞碎腳踝！他懊悔痛哭：我的職業不能沒有腳…

重機上國道合法或違規？他一句話突破盲點　網友狂蓋檢舉樓

夫外遇她獨守空閨...走過婚變再遇真命天子　結局卻讓她哭了

打怪打一半「屁股有奇異觸感」　女大生氣炸...堅持要給他教訓　

媽祖不准你死！女開車到林默娘公園衝入海　漁民第一時間救起　

電信專員「不當行銷」　他逆轉勝！用990元買到華為當紅機P30

賽車手欠債不還猛踩油門　擋風玻璃慘遭「浩克捶」打穿2個洞

撿到走失賽鴿！飼主竟冷回：飛不回來不要了　網曝真相：比賽輸了就被摔死

等不到就跳下去...前男友「求原諒」以死相逼！　女網友崩潰求助

頂「髮捲」上街！她目睹驚呆：以後貼妙鼻貼出門？　秒引共鳴：國中妹時尚

U18對抗賽／模仿王柏融打擊　林政華首戰猛打賞加分了

影／陽岱鋼開轟！單場4支4白搭　巨人守護神砸鍋輸球

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

中職／補位不對錯失雙殺被得分　伯納：我也想知道原因

快訊／韓國瑜大進場！韓粉激動溼了眼眶　10萬人簇擁重現「紅海」

海味在嘴裡炸開！濟州島必吃海鮮刀削麵　還吃得到整隻章魚腳

擔心影響空氣指數！要求老婦手割「70畝小麥」..官：是她私自佔用土地

阿福Howhow婚禮遭偷拍　提前曝光新人爆氣大怒

方宥心被貼「殺人犯家屬」標籤　曝心理狀態：很無助

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

社會熱門新聞

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐..

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求..

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆..

女友月經來…男趁睡著「指侵」結..

男溺斃拉不起…慕谷慕魚封山傳抓..

「萬國幫老大」跑路8年　南港家..

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺..

BB槍襲北投國中妹！驚爆媽遭公..

即／！慕谷慕魚禁入2年半　一男..

「公開吃相」餐廳業者反控　顧客..

騎士過彎跨越雙黃線！狠撞對向砂..

跟親戚講完電話　他往下一跳「斷..

鼻頭角外海發現浮屍

岳母踢爆婚外情　少校怒求償80..

更多熱門

相關新聞

下午湧北返車潮！4地雷路段曝光

時間來到端午連假第二天，今（8）日國道全線總延車公里為37.7百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。高公局提醒，下午可能會提前出現北返車流，壅塞路段將出現在國1北上新竹系統至竹北、國3北上關西至大溪、大山至香山、國5北上頭城至坪林路段，其中國5頭城至坪林路段可能塞到晚上，將於14至21時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。

今天最塞！避開國道「14地雷路段」

周六車流量最大！14地雷路段快看

台3線丟人哥又現　榔頭、扁鑽都丟

國道下午南下「4地雷路段」當心

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

學測48級分　他推甄交大+政大全上

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面