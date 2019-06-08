重機上國道合法或違規？他一句話突破盲點　網友狂蓋檢舉樓

▲重機上國道在臉書社團引起討論。（圖／翻攝新竹爆料公社）



記者陳凱力／新竹報導

6月8號上午10點許，新竹竹科往頭份國道上一台黃牌重機遭到網友拍下極速奔馳畫面，沒想到卻引起網友兩派論戰，支持者認為重機上國道是「合法但違規」，而反對者則認為「違規就是違規」，紛紛要求po文者「直接檢舉」，留下下出現一遍檢舉聲浪。

支持重機上國道的網友認為，「很多國家125都能上國道了，立院早已三讀通過，交通部推給地方政府說地方政府不開放」、「只要規規舉舉，不危害別人，管你合法不合法當沒看到，是政府跟不上國際，落後思想，難道政府愚蠢作為，我們人民跟人民還要互相對立？換言之，合法上但在路上亂飆、逼車、樣樣來這樣的駕駛人反而比較需要被處理吧！」、「看不順眼違規就檢舉啊，快速道路跟國道除了標誌不同我還真的分不出哪裡不同。」、「汽車每天酒駕撞死人，更應立即取消汽車路權吧，怎大家都假裝沒看到？」，但也有網友直接突破盲點表示，「高速公路是開放紅牌…紅牌...紅牌...紅牌...OK欸...黃牌違規...罰死他...」。

國道警方表示，目前僅有國3甲台北端～深坑端全線0k~5.6k可開放紅牌重機使用，其餘國道路段皆無法行駛紅牌重機，更何況黃牌也非開放項目，黃牌違規上國道，可依道路交通管理處罰條例第33條第4項處以3600至6000不等的罰緩。警方表示，如民眾掌握確切違規事證，也可上「國道公路警察局網站」進行線上檢舉。