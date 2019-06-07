周六車流量最大！雙向爆1.4倍車潮　國道「14大地雷路段」看這裡

▲避開特定路段與時段，以免將美好假期都浪費在塞車上。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

今天是端午連假第一天，國道從上午6時開始湧現車潮，國5更是塞到下午，南港系統到石碇一度「紫爆」，時速只剩不到20公里。高公局預測，明（8）日是雙向交通量最大的一天，預期將有120百萬車公里，是平常的1.4倍，國道將有「14大地雷路段」，用路人要特別注意，以免美好假期在車陣中渡過。

14大地雷路段包含，南下國1楊梅到新竹、彰化到埔鹽系統，國3三鶯到關西、烏日到霧峰，以及國5南港系統到坪林；北上則包含國1西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北，國3關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰，以及國5頭城到坪林和國6舊正到霧峰系統，行車時間為平常3倍到7倍。

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高公局表示，明日上午易塞路段為南下方向，建議南向用路人儘量於下午時段出發；下午即將出現提前北返車流，建議用路人儘量於上午時段出發或改道行駛。

相關疏導措施包括，7至12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1埔鹽系統雙向入口匝道、國1虎尾北向入口及國3竹南北向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩。

▲端午連假國道疏運措施一覽。（圖／交通部提供，點圖可放大）

端午節連假重點易壅塞路段一覽表

6/8（六）

國1

●上午南向

8-13 時楊梅-新竹系統（4倍）

9-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

●下午北向

14-22 時西螺-埔鹽系統（3倍）

15-20 時南屯-后里（3倍）

16-21 時新竹系統-竹北（3倍）

國3

●上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰（4倍）

●下午北向

16-20 時關西-大溪（3倍）

16-20 時大山-香山（3倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

●上午南向

7-15 時南港系統-坪林（5倍）

●下午北向

11-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6

●下午西向

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

6/9（日）

國1

●下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

●下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

●下午北向

12-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

●下午西向

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼6月8日南下、北上預測。

為避免民眾塞車而浪費假期，高公局已規劃4條長途、7條短途替代道路，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3；短途部分，則是建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局表示，為避免連續假期在國道上塞車，請民眾儘量利用公共運輸工具，假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，提醒用路人可利用1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。