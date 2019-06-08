14歲少女懷孕「不知誰的種」　家長氣壞肉搜眾男友...1號2號3號

▲14歲少女因交友複雜，懷孕了卻不知道是誰的種。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名未成年少女因交友複雜，導致懷了孕卻不知誰的種的窘境，少女媽媽的男友出面為女友擺平煩惱，竟帶人將少女的1、2、3號男友擄走再逼賠錢和解。一行人被逮捕後也坦承犯案，法官認為，主嫌楊男等人因一時氣憤犯案，念其有悔過之心，因此依對少年共同恐嚇取財未遂、強制、僭行公務員職權罪判楊男等4人8月到5個月不等刑期，緩刑2年，並接受法治教育3場。

簡姓女子育有一名14歲女兒，只是未成年的女兒卻因交友雜亂而懷了「不知誰是爹」的孩子，令簡女非常傷腦筋。簡女的同居男友楊男為了幫女友解決煩惱，夥同大陳、李男、小陳及26歲的兒子找到與少女發生關係的張少、陳少及周男3人，並要求3人要賠償。

楊男帶著少女及3名「應援團」到1號男友張少的住處，由於敲門無人應，楊男竟拿螺絲起子自行撬門，遇到正返家的屋主質問，楊男還煞有其事地回「我是竹北分局的刑警，來抓張XX。」屋主信以為真，開門讓他進門「搜索」，楊男等人並將張少押到一家KTV，透過他人再揪2號男友陳少一起出面解決。

「應援團」要求張、陳通知家長到KTV討論賠償事宜，等待期間，楊男以「長輩」之姿喝令少女及陳、張3人在現場罰跪，訓話至激動處，還用鞋子丟2少、狂甩巴掌。陳、張2家家長到場後，楊男等人即威嚇「我們是天道盟至尊會，張、陳2少年強姦少女，看要用多少錢來處理？若報警的話，也不會讓你們好過」，陳、張的父母不得已，只好承諾合賠300萬給少女家屬。

解決了1、2號男友，一夥人再繼續找尋3號男友周男，一行人將周男載到鐵皮屋，逼寫下如何與少女發生性關係的自白書。但周男寫下的內容與少女說的有所出入，楊男等人便命他跪著寫，還輪流用電擊棒電他、甩巴掌，逼周男承認強姦未成年少女。周男父親發現兒子被擄走，報警求助，警方趁一行人將周男載到警局時，將之一網打盡。

楊男等4人均坦承犯行，並積極與周男和解，只是1、2號男友並未到案，尚未和解。法官審酌，楊男等4人是因少女與他人發生性關係，因一時氣憤而犯案，楊男歷經偵審程序當知警惕，無再犯之虞，因此依對少年共同恐嚇取財未遂、強制、僭行公務員職權罪判楊男等4人8月到5個月不等刑期，緩刑2年，並接受法治教育3場。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！