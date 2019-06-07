應戰長榮空服員罷工！交通部成立「4應變小組」：準備好了

▲長榮空服員工會日前遊行。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

桃園空服員職業工會罷工投票今（7）日開票，同意票張，正式取得罷工權，但確切的罷工日期仍未確定。交通部已做好最壞打算，民航局、交通已成立應變中心，所有人員都會進駐，並分成「航班調度及旅客服務」、「場站服務」、「旅行業務」及「勞資協調」等四大任務分組。

交通部次長王國材表示，因應長榮可能罷工，已經先請民航局局長擔任召集人，緊急成立應變小組，局內各相關組室組成任務分組，適時將應變小組之作為陳報各級主管，現已開過四次應變小組會議。另外再配合疏運協調國防部、交通部航港局、觀光局、華航、立榮、華信等相關航空公司已開4/24、5/6及5/23等三次會議。

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另外，交通部也已成立應變中心，交通部長林佳龍指派次長王國材擔任指揮官，並視情勢升高情形由部長擔任指揮官，勞動部指派適當層級主管擔任副指揮官，民航局局長擔任執行秘書。交通部指出，其下由民航局、桃園機場公司、觀光局之首長或副首長、勞動部及相關航空公司（華航、長榮等）之總經理或副總經理等相關成員組成「航班調度及旅客服務」、「場站服務」、「旅行業務」及「勞資協調」等四大任務分組，一旦宣布罷工，相關人員就進駐。