　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼6歲女童哭著找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居瞥見傻了。（圖／翻攝自中國報）

▲女童曾三次站在廚房窗前，不停哭喊要找爸爸。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

新加坡一名6歲女童4日哭著找爸爸，不僅數次趴在住家窗口啜泣，還一度將上身探出窗外，結果過不久隨即從11樓住家墜落，當場死亡，身旁還留下一支半開的雨傘。有鄰居推測，女童可能想把雨傘當作降落傘，乘著風落地去找爸爸，不料釀成悲劇。

根據馬來西亞《中國報》報導， 53歲女傭樂提莎（Letecia）平時在女童住家對面的住宅大樓工作，案發當天她看見女童站在住家廚房嚎啕大哭，不斷對著窗口呼喊「Daddy！Daddy！」還頻頻往樓下望，持續約10分鐘，隨後掉頭走回屋內。

大約1小時後，女童再次出現在窗前，依舊哭著要找爸爸，甚至開始把上身探出窗外，試圖望向樓下尋找父親的身影。樂提莎看得是心驚膽跳，好在女童很快回到屋內，有驚無險，才讓她鬆了一口氣，回頭繼續忙家務。

傍晚5點多，樂提莎又聽見女童哭聲，但她忙著準備晚餐，沒再抬頭往女童家看去，不料這時傳來「碰！」一聲巨響，女童的哭聲也戛然而止。她急忙望向窗外，才發現女童已經倒在1樓，一動也不動。

▲▼6歲女童哭著找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居瞥見傻了。（圖／翻攝自中國報）

▲女童從11樓墜落，當場身亡。（圖／翻攝自中國報）

另一名女鄰居說，當時她也在準備晚餐，眼角發現一個黑影快速墜落，起初以為是有人曬衣服摔下去，後來聽聞巨響探頭，才發現是一名身穿白色上衣、粉色短褲的女童，身旁還有一把半開的傘。

當地警消到場後，發現女童已無呼吸心跳，明顯死亡，直到1小時後，女童阿嬤才趕抵現場，對著遺體崩潰大哭，完全無法回答警方的問題。

樂提莎表示，女童從哭泣到墜樓，都沒看到有大人出現，推測女童家中沒有大人。目前警方已經將事故列為非自然死亡案件，持續調查中。

鄰居們難過地說，女童平時乖巧可愛，見到鄰居也會微笑打招呼，相當討人喜歡。如今墜樓，可能是天真地以為能撐著雨傘跳下樓去找爸爸，沒想到卻釀成悲劇，讓人很難過。

▼事發社區。（圖／翻攝自中國報）

▲▼6歲女童哭著找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居瞥見傻了。（圖／翻攝自中國報）

ET快訊
蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景
「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！
別送醫了！妻子變植物人4年　他散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

關鍵字：女童,墜樓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

畫面曝光！時速160km火車「撞飛三寶」　她鐵軌講電話被擊落　

拒絕表演親嘴　女同空姐和伴侶遭反同流氓暴打！

找到了！F-35戰機墜毀2個月　日本尋獲飛官部分遺骸

封殺華為反「威脅國家安全」！　《金融時報》：Google警告美國

距離50公尺內！美俄軍艦東海「差點相撞」　互咬對方危險行為

二度重傷　傳fb不給華為手機預裝程式！

芝加哥「殺戮日」！槍擊兇殺不斷　周末52人中槍、10死

1.6公噸冰毒藏音響…「包裝簡體字」值263億　破澳洲犯罪史紀錄

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛髮打結癱路邊

立蛋「開掛」只求正妹青睞　她一摸...連飆4金句罵到他心碎

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

畫面曝光！時速160km火車「撞飛三寶」　她鐵軌講電話被擊落　

拒絕表演親嘴　女同空姐和伴侶遭反同流氓暴打！

找到了！F-35戰機墜毀2個月　日本尋獲飛官部分遺骸

封殺華為反「威脅國家安全」！　《金融時報》：Google警告美國

距離50公尺內！美俄軍艦東海「差點相撞」　互咬對方危險行為

二度重傷　傳fb不給華為手機預裝程式！

芝加哥「殺戮日」！槍擊兇殺不斷　周末52人中槍、10死

1.6公噸冰毒藏音響…「包裝簡體字」值263億　破澳洲犯罪史紀錄

28歲男卡水底溺斃「拉不起來」…慕谷慕魚封山3年傳抓交替　里長搖頭嘆

獨／韓流退了沒？問搶發「國瑜財」攤商最知道　XXX限量「工廠做不出來」

19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

國中第一名現在在哪？「醫生→志願役」巨大反差　網嘆：你爸是誰最重要

獨／7旬活龍「韓鋼粉」高雄騎到花蓮24小時未睡　搶佔國瑜第一排

羅馬跆拳大獎賽首設品勢　林禹翰摘隊史首金

館長爆黃國昌邀請參選「不分區立委」　呼籲政黨票投時代力量

走過41年…見證民主實現！「豐原最後書店」三民書局9月底熄燈

搶奧運積分第1站　黃鈺仁羅馬大獎賽首輪敗

克里斯漢斯沃洩「胖索爾」真相！　「30kg肥肚」鋼鐵人超愛摸　

國際熱門新聞

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

拒絕表演親嘴　女同空姐遭暴打！

機率21萬分之1　老爸隨手破解..

驚悚！少女遭捲入「後車輪」間隙..

墜毀F-35戰機　日尋獲部分遺..

大媽「一把掐死白天鵝」　悲催眼..

AirPods怎戴？這張圖吸千..

男幫印支虎洗澡...雙臂全被咬..

澳洲最大宗冰毒案　1.6噸藏音..

猴子神手猛扯上衣　正妹險曝光

2款iPhone淘汰！iOS ..

2女市場行竊露餡　慘遭剝光亂剪..

更多熱門

相關新聞

19樓電梯墜1樓　9歲女童驚恐自救

廣東省深圳市近來發生19樓電梯直墜1樓的驚魂事件，一名9歲女童獨自搭乘社區電梯下樓時，顯示屏突然消失、所有按鈕跟著失靈，接著電梯便突然快速下墜，情急之下她想到「要把所有按紐都按一遍」並且按了急救紐，結果電梯墜至1樓時她毫髮無傷，幸運逃出電梯。

酒店妹離奇墜樓亡！她控女兒男友介紹奪命

爸爸剛踏入13樓家門…女兒從陽台一躍而下頭顱破裂...

電梯19樓下滑1樓　女童這動作保命

即／北市男全身血慘死　目擊者：有聽到碰聲

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

學測48級分　他推甄交大+政大全上

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

一人過很爽！「懶得談戀愛」星座Top5

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

102歲人瑞養老院死亡　生前被布條綁床

陳語謙：我的兩個媽媽結婚了！

大解析！12星座搞曖昧還是愛上你

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面