6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

▲女童曾三次站在廚房窗前，不停哭喊要找爸爸。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

新加坡一名6歲女童4日哭著找爸爸，不僅數次趴在住家窗口啜泣，還一度將上身探出窗外，結果過不久隨即從11樓住家墜落，當場死亡，身旁還留下一支半開的雨傘。有鄰居推測，女童可能想把雨傘當作降落傘，乘著風落地去找爸爸，不料釀成悲劇。

根據馬來西亞《中國報》報導， 53歲女傭樂提莎（Letecia）平時在女童住家對面的住宅大樓工作，案發當天她看見女童站在住家廚房嚎啕大哭，不斷對著窗口呼喊「Daddy！Daddy！」還頻頻往樓下望，持續約10分鐘，隨後掉頭走回屋內。

大約1小時後，女童再次出現在窗前，依舊哭著要找爸爸，甚至開始把上身探出窗外，試圖望向樓下尋找父親的身影。樂提莎看得是心驚膽跳，好在女童很快回到屋內，有驚無險，才讓她鬆了一口氣，回頭繼續忙家務。

傍晚5點多，樂提莎又聽見女童哭聲，但她忙著準備晚餐，沒再抬頭往女童家看去，不料這時傳來「碰！」一聲巨響，女童的哭聲也戛然而止。她急忙望向窗外，才發現女童已經倒在1樓，一動也不動。

▲女童從11樓墜落，當場身亡。（圖／翻攝自中國報）

另一名女鄰居說，當時她也在準備晚餐，眼角發現一個黑影快速墜落，起初以為是有人曬衣服摔下去，後來聽聞巨響探頭，才發現是一名身穿白色上衣、粉色短褲的女童，身旁還有一把半開的傘。

當地警消到場後，發現女童已無呼吸心跳，明顯死亡，直到1小時後，女童阿嬤才趕抵現場，對著遺體崩潰大哭，完全無法回答警方的問題。

樂提莎表示，女童從哭泣到墜樓，都沒看到有大人出現，推測女童家中沒有大人。目前警方已經將事故列為非自然死亡案件，持續調查中。

鄰居們難過地說，女童平時乖巧可愛，見到鄰居也會微笑打招呼，相當討人喜歡。如今墜樓，可能是天真地以為能撐著雨傘跳下樓去找爸爸，沒想到卻釀成悲劇，讓人很難過。

▼事發社區。（圖／翻攝自中國報）