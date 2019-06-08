慧眼看天下／黃寶慧專訪　郭台銘:翻轉環境拚經濟！

▲郭台銘參訪ETtoday新聞雲，接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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鴻海集團董事長自從宣布投入國民黨總統初選後，不僅是匹黑馬，聲勢更是逐漸攀升，而日前郭台銘參訪《ETtoday新聞雲》，接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪時透露，近期他關注到自己的支持度顯著回升，最主要的因素就是他專談經濟議題，以拚經濟為主調。

郭台銘表示，這陣子幾乎全台跑透透，密集下鄉走訪，和民眾握個手就能知道對方的背景，因為自己完全是白手起家，更懂這些勞動者的辛苦。同時，他了解基層勞工的需要，就是要發展經濟，這是民眾的「心內話」! 更透露自己45年來，一路從最基層的勞動參與者到跨國企業董事長，以當兵來講，就是從二等兵當到三軍總司令，如今社會民心思變，需要真正翻轉台灣的經濟，而真正執行經濟的就是他。

面對六月一日韓粉大遊行，郭台銘直言，傳統造勢是過去的競選模式，造勢是大家只會喊口號，但他不喊口號，屬於實戰實幹派。他強調，他是第一個從基層做起的政治人物，有執行力、有賺錢的經驗，所賺的錢每一分錢都是自己辛苦賺來，另外大家都要說拚經濟，但談的太空泛，郭台銘認為，未來經濟的核心在於科技整合的競爭力，特別是各行各業與AI的整合。

針對外界關注他與川普的關係，郭台銘透露，他在5月帶著國旗帽進入白宮見川普，洽談威斯康辛州投資案時，美國高層都知道他是總統參選人，整個過程中只談了2分鐘的投資案，其他都是「總統題」，而他告訴川普若他當上總統，對台美關係絕對是百分之百加分，而且有信心和美國簽訂FTA。

郭台銘補充，他與白宮建立起直接聯繫的管道已有2年，所有電話沒有經過國安系統過濾和認證是不能直接打的，但他的手機早已通過認證，可見雙方關係良好。而被問到若之後真的擔任中華民國總統，還能否與川普見面，對此郭台銘則回應，這個問題不在美國，而是在北京。

▼郭台銘接受ETtoday專訪，擔任一日小編。（圖／記者林敬旻攝）