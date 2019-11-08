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鋼鐵韓粉比基尼躺拍開箱照：韓國瑜家庭幸福，一定能把國家帶對

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▲游禎敏是忠貞的韓粉，連機車也是韓國瑜的文宣圖案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

每一位韓粉的人生軌跡裡都有一個韓國瑜。

41歲的游偵敏去年底大選挺韓，剃了大光頭，最近頭髮變長了：「我之前留妹妹頭，臉書常把我的照片辦認成蔡英文，我很賭爛。」她前陣子又搭上流行，跟著拍了「韓粉開箱文」，穿著國旗比基尼，擺出各式韓國瑜週邊商品一同入鏡拍照。

為什麼支持韓國瑜？「因為他愛國，他說自己是三民主義的追隨者。」愛國很重要，游禎敏有一個念小學的女兒，她看過女兒的升旗典禮：「現在的小孩不知道唱國歌、升旗還動來動去，根本不知道什麼是愛國。」愛國對游禎敏是生活中重要的事：「我一緊張、不開心，就會唱國歌…以前我最拿手的科目是三民主義，差1分就滿分。」

她申論什麼是愛國：「軍人保衛國家是愛國，我從小走路靠右邊走，連地上撿垃圾我覺得都是愛國的表現。」她認為全台灣最愛國的人是眷村的老兵還有學校的教官：「教官教你什麼是禮義廉恥、什麼是國家和國旗。」

如此愛國的奇女子，前大半生卻是一個被國家體制所拋棄的人。她來自花蓮，父親是貨車司機，她的母親是父親的第二任妻子，雖不是外省人，卻因為家境貧困，只能租得起在桃園眷村裡破舊的小房子過日子。父親一喝醉就打母親，母親是2個小孩的繼母，保守的年代還受盡鄰居的耳語歧視。母親一受了委屈就找唯一的親生女兒出氣：「她常打我、罵我：為什麼我生的，不會比別人更好？」

母親不愛她，父親又家暴：「我童年唯一覺得被愛的時候，是跟我爸的貨車出去，途中他買維大力汽水給我喝。」現下的生活若不如意，她除了唱唱國歌之外，便是喝維大力。家庭破碎，對外又得面臨貧困的爭扎：「學校有營養午餐，雞腿肉捨不得吃，帶回家，上課中途伸手去捏一小塊一小塊偷吃，回家時，雞腿上都一點一點被捉破像星星的痕跡。」

衣服是撿別人剩的，下課就到工廠當童工，織毛衣、組電子零件、幫小禮品上漆，這些工作都做過。年紀大一點，她到餐廳端盤子：「像我們這樣的家庭出來的，最後不是去做酒店就是去當檳榔西施，但我沒有，我現在有5間房子。」游禎敏的手上有淡淡的刺青，她也不掩飾：「我以前混過太妹，我不怕死，打架打起來很可怕。」

游禎敏穿比基尼的開箱文在網路上引起熱議。（游禎敏提供）

為什麼不怕死？她覺得從來沒有被愛，這麼努力，受盡各種委屈，都沒得到應得的愛：「真的對我好的，只有眷村裡的老杯杯們，他們單身一人，把我當成自己的小孩。」混太妹是對原生家庭的反叛，「老兵教我基本的道德，做人的道理，我在外面混，打人什麼的，但毒品和淫亂我是不碰的。」混了1、2年，她自省日子這樣下去不是辦法，決定回頭求教官，讓她回校念書。

她順利以優秀的成績畢業，之後插班考上大學英文系，畢業後開了英語補習班，之後因少子化的關係，結束營業，帶著女兒到中壢當起房仲，因為比別人認真，第1年的業績就已是全國第29名。「我跟韓國瑜一樣，不怕苦，所以能存活下來。」

這種不怕苦的底層翻身故事，一直是台灣人熱愛的勵志故事。游禎敏告訴我們，在韓國瑜之前，她支持過的政治人物是：陳水扁。「他在立法院時，很努力，我家還有幾個阿扁娃娃。」她並不是特例，雲林的退休老師林先生長期是綠營支持者，他的兒子說：「阿扁下台時，我爸很失落，覺得自己的夢想好像破滅了。」

林老師也是出身雲林的貧農家庭，是村子裡唯一念大學的小孩，畢業後回鄉教書，是地方上眾人器重的知識分子。對林老師來說，貧農出生的陳水扁就是他的化身，被包裝成庶民總統韓國瑜也召喚了他同樣的情感，再加上年改政策，林老師義無返顧成為鋼鐵韓粉。

游禎敏說韓國瑜很敢衝、很努力，這些形容同樣也可以放在陳水扁身上。外界總認為韓粉在政治光譜上屬急統，但我們實地採訪卻發現在韓粉在統獨立場上，立場並不一致，從「華獨」到保持現狀、支持九二共識甚至到接受一國二制的聲音都有。林濁水分析，韓粉吸納了許多社會底層，這些底層一直熱愛庶民翻身的神話，很可能原本就扁迷，現在納在韓粉的群體裡，統獨差異被刻意隱去。

成為鋼鐵韓粉的過程也非單一因素，訪談到最後，游禎敏說起自己的女兒：「我一輩子沒被愛過，我怕我愛不了自己的孩子，當媽媽之前還特別去幼保科旁聽，學習如何照顧、愛一個小孩。」雖然順利當了媽媽，最後還是因為相處問題，和平地和丈夫離婚，成了單親媽媽。小孩3歲時，游禎敏罹癌，激烈的化療過程，她日日抱著馬桶嘔吐，但這不是最難受的：「最難過的是小孩要妳抱她，妳卻抱不了她，眼睜睜看她在哭。」

她語氣一轉：「當了媽媽之後，你才能理解，當女兒問你，同學家裡有2個媽媽、為什麼同志遊行的人身上只遮一塊布在胯下，那種憂心，你不是媽媽你不會知道。」相較於統獨立場的分歧，韓粉們在性別、環保議題上的保守態度是近乎一致：「我不是討厭蔡英文，但一個沒結婚當媽媽的女人，可以理解我們的辛苦嗎？」

游禎敏一直相信古文說的：「齊家治國平天下。」她解釋：「一個好的家庭，你才會有打拚的動力…韓國瑜的家庭這麼幸福，一定有辦法把國家帶到對的方向。」韓粉縱使對蔡英文執政有再多的不滿，同婚爭議更是催毀他們根深蒂固對家庭的刻板想像，對他們來說，不僅國沒了，現在連家也要毀了。

政治選舉很多時候就是一場大型圓夢計劃。對游禎敏來說，生命裡匱乏的經驗，在成為韓粉之後，替代性地擁有了那些不曾擁有的一切。她現在每天看YouTube上的各種挺韓國瑜的影片：「我跟女兒說，韓國瑜真是一個了不起的人。」除了唱國歌、喝維大力，現在她還多了一個選擇：看韓國瑜的影片。說起來，韓國瑜的參選也算是功德一件。

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