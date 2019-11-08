出席台中總工業會慶　李佳芬：政府不用大有為　民間很有活力

▲李佳芬表示，政府不用大有為，應該為各行業打造一個美好環境。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬8日上午出席台中市第73屆工業節慶祝大會時表示，她日前出訪菲律賓、越南和當地台商座談後，不久還會再去印尼，柬埔寨，她說，以往大家都說要有大有為政府，其實應該修正，政府只要打造一個美好環境，各行各業就會蓬勃發展，民間的活力和力量是很大的。

▲李佳芬向立委參選人林佳新致意。（圖／記者鄧木卿攝）

李佳芬上午參加台中市各界慶祝工業節，台中市總工業會理事長吳桂森、前台中縣議長林敏霖等人陪同，李發表10多分鐘致詞，並頒獎表揚績優廠商，停留約1小時離去，現場有媒體詢問韓國瑜的台北豪宅一事，李全程笑而不答。

▲李佳芬向在場者一一握手致意。（圖／記者鄧木卿攝）

李佳芬表示，台灣經濟奇蹟就是靠在座各位，不管經濟如何發展，傳產工業一直是重要基礎，因為上一代的勤奮努力，我們這一代才能如此幸運，因此希望靠著我們這一代努力，讓下一代也能夠生生不息，她日前出訪菲律賓、越南，發現即使台商遠赴它國打拚，仍然回過頭照顧台灣，令人感動，她預告接下來還會再去印尼，柬埔寨。

▲李佳芬表揚績優廠商。（圖／記者鄧木卿攝）

李說，台灣目前最擔心的是年輕人不敢生小孩，所以韓國瑜才會提出學貸免息政策，讓孩子出國當交換生，適應了國際環境，就具有競爭力，就能改變他的一生，台灣的國際化接軌程度嚴重不足，因此國家就要投資在教育上，照顧弱勢，太平洋各國都已急起直追，香港、澳門都上來了，新加坡更不用講，連大陸也是，她以日本首相安倍為例，安倍就提出大學國際化計畫，6至8年內一定看到成果。

對於以往大家認為的政府應該是大有為的政府，李佳芬覺得應該要修正，政府功能就是打造一個美好環境，讓各行各業蓬勃發展，政府不需要居於領導地位，她相信，民間的活力、力量其實是非常積極的。

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