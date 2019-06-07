空服員隨時罷工　長榮備戰：將在App公告受影響航班

▲經過6小時的開票馬拉松，長榮航空正式取得罷工權。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

桃園空服員職業工會今（7）日罷工投票開票，全體會員5933人中有4038人投同意票，占會員比例68％，達到過半門檻；長榮分會3276人中，有2949人投同意票，占會員比例達90％，超過8成門檻。長榮航空對此回應，對於投票結果深表遺憾，一旦罷工將在機場、官網、手機APP公告受影響之航班資訊。

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▲長榮航空罷工投票開票結果。

長榮航空表示，長榮航空為重大利益關係人，特別在開票前函文告知，希望能全程見證開票作業，長榮航空不解桃空職工為何拒絕，也對於罷工投票結果，深表遺憾。長榮航空表示，在過去20次的團體協商、3次的調解會議、2次的重啟協商會議，公司皆秉持誠信協商的原則，每次會議都會依桃空職工的訴求，提出合理的對案或意見，但桃空職工並未就公司提出的對案具體回應。



長榮航空說，協商大門不會關閉，並已於6日回函工會因籌備股東會因素，希望6月25日後擇日再行協商。公司認為務實對話、理性協商才是解決爭議的最佳方式，並呼籲工會在爭取空服員福利之際，也能以消費者及旅客的權益為優先考量。



面對桃空職工可能發起的罷工活動，長榮航空已進行相關的應變規劃，一旦發生罷工，將會成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，並於第一時間在機場、官網、手機APP公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。

在旅客疏運方面，長榮航空也將會盡全力協調簽轉外家航空，讓旅客儘早抵達目的地，對於自行取消或變更行程的旅客，也會提供退票及改票免收手續費之服務。