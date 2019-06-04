集結500名空姐上街遊行　長榮員工爭取過勞航班協商

▲長榮航空6月4日將展開遊行，3名空服員代表將在張榮發基金會大樓前苦站12小時。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

長榮航空勞資爭議，歷經20次團體協約至今協商未解，桃園市空服員職業工會在2日表示，工會已決定4日下午1時，將號召500名現役空服員，在北市民生東路上的長榮國際股份有限公司前集結並展開遊行，為自己的權益發聲，整個活動會一直持續下午3時30分抵達遊行終點，並合唱美麗島及勞動者戰歌後結束。

長榮空服員在2016年華航空服員罷工後，終於成立長榮航空企業工會，而為了爭取合理分配、改善過勞航班、拒絕威權管理，這次工會集結500名現職空服員，再次走上街頭，並要求長榮集團開啟談判機制。

空服員職業工會會員代表黃君婷表示，長榮在金邊及東京航線上，讓機組人員以「包月」制度，解決過勞問題，但機組人員在飛機上的時數仍然超時，並無法真正解決過勞的問題，然而工會提出了過夜方式來因應，但長榮卻不予同意，她也呼籲長榮航空正視組員過勞的狀況，別讓五星級航空公司淪為口號。

▲空服員代表黃君婷替空服員打抱不平。（圖／記者趙永博攝）



從4日凌晨4點開始，3名空服員代表開始苦站在張榮發基金會大樓外靜抗議，而整個遊行隊伍將在下午1時許，在北市民生東路上的長榮總部集結，並在1時30分出發，一路上行經行政院及總統府，最後抵達張榮發基金會大樓。

遊行終點有3名苦站12小時的長榮空服員代表，象徵拒絕超時工作、改善過勞航班的罷工訴求，3名苦站代表最後會帶領長榮空服員朗讀宣言，告訴長榮航空，為了讓長榮航空及勞動條件真正改變，空服員已經作好戰鬥的準備。

空服員職業工會監視曲佳雲澄清，這次遊行除了讓民眾知道，空服員並非貪婪而走上街頭，而是要讓空服員上班時間，符合法規上限。由於工時超時的裁罰只有少少幾萬元，對於財團來說並不算什麼，這讓長榮寧可與空服員對抗，並抹黑空服員貪得無厭，但其實空服員大多都是任勞任怨，辛苦的服務機上每一名乘客。

轄區警方也早早就收到工會的遊行申請，在4日凌晨4時前，就安排好警力，站在張榮發基金會大樓前，維護交通及秩序安全。預計整個活動將會持續到4日下午4時許結束，而工會也將把空服員的訴求，完整的轉達給長榮航空公司，來維護飛航安全及空服員權益。

▲張榮發基金會大樓外觀。（圖／記者趙永博攝）



▲時間還沒到，空服員代表就到場自搭棚架準備苦站12小時。（圖／記者趙永博攝）



▲轄區警方派出警力維護交通及現場秩序。（圖／記者趙永博攝）