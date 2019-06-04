800名空服員上街大遊行爭尊嚴　「已作好戰鬥準備」

▲800位工會成員，6月4日下午走上街頭爭取自己的權利。（圖／記者季相儒攝）



記者賴文萱、陳涵茵／台北報導

桃園市空服員職業工會4日下午號召勞工團體上街，高喊「台灣工人拚民主、空服員爭尊嚴」，現場約集結800人到場聲援，並正式展開遊行行動。對此，長榮航空指出，若工會要以罷工要脅公司放棄一視同仁、平等對待的原則，或是期待公司因罷工而屈服是絕對不可能的，長榮航空絕對會捍衛旅客、股東、員工的權益。

空服員工會今日發起「台灣工人拚民主、空服員爭尊嚴」大遊行，活動現場集結了800名相關勞工團體會員，其中有約500名為長榮航空空服員。桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱指出，今天是歷史性的一刻，台灣工人應該要有產業民主的權利，因此，今天他們就是要站出來爭取改變勞動條件以及不被打壓的空間，更要拒絕公司不合理的懲處約談行為，希望公司能告別威權管理，讓員工有更好的生活待遇。

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這場勞工大遊行在4日下午2點左右正式從長榮國際股份有限公司出發，中途行經行政院和總統府，並在凱道合唱美麗島和勞動者戰歌，希望總統蔡英文和社會大眾可以看見，長榮空服員這場戰鬥，是讓台灣民主走得更前面、走得更深入，讓台灣民主真正落實在我們的職場上。下午4時空服工會將抵達張榮發基金會一起朗讀宣言，要告訴長榮航空，為了讓長榮航空真正改變、為了讓勞動條件真正改變，空服員已經作好戰鬥的準備。

長榮空服員沈怡均表示，這次有幾班疲勞航班議題，工會一直在跟公司爭論說，數據上是合法的沒有錯，但人不是機器，數字合法也有逼近疲勞航班的時長，希望公司能針對逼近疲勞航班的部分給寬容一點的休時，而不是說一定要達到那個數字才讓願意讓空服員過夜或多派一組人力。另外，公司推出包月專飛班，雖然還是有願意飛這樣航班的組員，但對大家來說，這樣的解決方案只是解決表面，並沒有解決實質問題，少數人可以接受，不代表多數人可以接受這樣疲勞航班的性質，所以希望公司能正面處理這件事。

桃園市空服員職業工會會員代表林昱嘉也呼籲，長榮航空不要想要用包月的方式去規避超時與避免自己違法，這樣的航班對員工沒有幫助。她強調，如果長榮想要體恤員工，是個幸福企業，應該要讓員工有比法定規範更好的休息時間，讓員工恢復體力好好休息，如果不能過夜，讓能提出更有創意的別的方式嗎？

對於雙方協商，空服員工會指出，工會目前提出的日期是6月10日，但公司並沒有回覆，原訂的6月3日也沒有得到共識，工會還在等他們哪天可以再度協商。

對此，長榮航空表示，在桃園市勞動局舉辦的三次調解會議，及最近二次的重啟協商會議，長榮航空也都秉持誠意協商的原則，針對工會訴求提出對案，但桃空職工不是以「認知差距過大」拒絕討論公司所提方案，就是以「公司沒有誠意」為由拒絕針對其訴求提出說明或依據，期間更多次以不實指控與抹黑長榮航空來激化空服員的情緒，實難看出桃空職工有想要進行理性協商的意願。

▲空服員頭上綁粉紅色的布條，上街頭遊行。（圖／記者季相儒攝）

對於空服員工會在遊行過程，以三位空服員「苦站」作為拒絕超時工作、改善過勞航班的象徵，長榮航空指出，事實上，以桃園東京為例，所謂11小時的執勤時間，包含了報到／報退地點往來機場交通、用餐等無提供勞務時間，並非全程都在進行高強度勞動。

「工會刻意以所謂「苦站」的方式企圖片面扭曲社會大眾對空服員工作的認知，並以此作為要求必須過夜的理由」，長榮航空對此表示實難接受。長榮表示，在桃園－東京航線中，業界大多沒有單段即過夜的情形，多數航空公司仍為兩段班或當日來回班，長榮提出的冬季班表過夜與專飛方案，仍優於業界水準。

長榮航空也再次重申，並無過勞航班問題，長榮空服員派遣均符相關法令規範，每月平均飛時為75小時，每月平均工時（包含飛時、公司待命、上課受訓等時數均計入）則為120小時，遠低於法規上限。部分區域航線的航班，偶因突發事件如天候、軍演、機場流量管制、機械故障…等因素，致工時超過12小時，但占比僅為所有航班一年總飛航班次的0.1%~0.3%，機率極低。

針對空服員工會在罷工合法性容有爭議之際，就宣稱已經做好戰鬥的準備，長榮航空也再次表明，若要以罷工要脅公司放棄一視同仁、平等對待的原則，或是期待公司因罷工而屈服是絕對不可能的，長榮航空絕對會捍衛旅客、股東、員工的權益，一旦發生罷工，會盡全力做好相關準備，將旅客的影響降到最低。