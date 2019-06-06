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每日一班從台北直飛名古屋！長榮航空6/6開航「來回最低7300元」

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▲▼長榮航空表示，官網購買名古屋來回機票最低7300元起。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空表示，官網購買名古屋來回機票最低7300元起。（圖／長榮航空提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

長榮航空宣布，自今（6）日起，每日以787飛航從台北到名古屋航線，機上配置有26個商務艙、278個經濟艙，共304個座位數。長榮指出，為慶賀787夢幻客機天天直飛名古屋，長榮航空特別推出特惠價，官網購買來回機票最低7300元起。

長榮航空發布新聞稿表示，長榮航空從今天起，每天以787飛航台北－名古屋航線，以787-9機型執行任務，台北到名古屋的起飛時間為上午7時55分、抵達時間11時45分，名古屋到台北的起飛時間是中午12時55分、抵達時間為15時10分。

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▲▼長榮航空表示，日本是長榮航空2019年發展的重點市場。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空表示，日本是長榮航空2019年發展的重點市場。

長榮航空指出，官網購買可獲來回機票最低7300元起（未稅）；團體旅遊部分，長榮航空則結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為3萬2800元起（含稅），讓旅客能利用暑假期間帶全家人到名古屋同樂。

長榮航空說，日本是長榮航空2019年發展的重點市場，除以787夢幻客機直飛名古屋，7月17日也將開航台北－青森，7月18日台北－松山的定期航班。長榮航空表示，屆時長榮航空的日本航點將增至13個，每周提供147個航班的飛航服務。另配合旅行社需求，持續在秋田、松山、鳥取、熊本、長崎等航點提供不定期的包機服務。

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關鍵字：長榮航空,名古屋,航線

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