提前1年發5G牌照　俠客島：給中國經濟的提振注入「強心劑」

▲5G元年。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸工信部（工業和資訊化部）6日正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位發放5G商用牌照，比原定的計畫提前整整一年。對此，《人民日報》海外版「俠客島」發文分析，中國之所以提前發牌的原因就是要刺激相關產業的發展，以及應對美國經濟霸權主義的壓力。

文章說，按照工信部的原計劃，中國5G應用時間表應是2018年試點，2019年預商用，要到2020年才正式商用，然而儘管中國的5G技術領先世界是國際公認的，但「世界第一個5G商用」的頭銜卻被韓國奪去。中國只排在第5名，今年已有韓國、美國、瑞士、英國先後宣布正式商用5G，尤其是韓美兩國，為了搶奪頭銜，甚至耍起了「宮心計」。

文章進一步分析，以韓美為例，他們所謂的「5G商用」也不全面，「韓國只是臨時找了6個名人，向他們贈送了6部5G手機，實際上普通消費者還是得等到兩天後才能使用5G網路」、「美國營運商只是在芝加哥和明尼阿波利斯兩個城市的核心地區部署了5G基站，出了這『核心區域』就沒了5G網路」。

▲中國移動5G展位。（圖／CFP）

不過，中國卻是扎扎實實，例如中聯通在去年12月獲得臨時5G牌照後，就已在40個城市建設5G網路，特別是在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、雄安共7座城市部署5G城區連續覆蓋；中國移動啟動17個城市的5G規模試驗，包括在杭州等5個城市開展大規模試驗，以及在北京、成都、深圳等12個城市的展開應用示範。

文章指出，「雖然有5G網路覆蓋，但實際上一般市民仍暫時無法使用5G，原因就是目前中國市場上，所有手機都不支援5G網路，所以消費者要使用5G前提就是必須更換手機，這就涉及到國家提前頒發5G牌照的重要原因之一，刺激相關產業的發展」。

文章表示，另一個原因就是，目前大陸傳統的「鐵公基」（即鐵路、公路、機場、水利等重大基礎建設）對經濟的拉動作用邊際效應遞減，而「還要面對美國經濟霸權主義的壓力，在這個大背景下，5G牌照的提前發放，將給中國經濟的提振注入一股『強心劑』」。

工信部部長苗圩6日說，「5G牌照發放後，我們一如既往地歡迎外資企業積極參與我國5G市場，共謀我國5G發展，分享我國5G發展成果」。文章強調，實際上，在中國5G技術的試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業就已深度參與，他們未來也將和華為、中興等中國企業共同競爭中國市場的5G項目。

▼5G時代。（圖／CFP）