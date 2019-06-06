免換卡、換號開通5G！中國移動：最快9月、40個城市提供服務

▲中國移動5G展位。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸工信部（工業和資訊化部）6日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位發放5G商用牌照。其中獲發牌的中國移動表示，今年9月底前，將會在超過40個城市提供5G服務，客戶「不換卡」、「不換號」就可開通5G服務，後續將持續擴大服務範圍。

據了解，中國移動透露，已發起設立5G創新產業基金，總規模300億元（人民幣，下同），首期100億元已募集多家基金參與，聚焦重點應用領域，引導中頻段5G產業生態加速成熟。啟動「中國移動5G終端先行者計劃」，聯合產業推出了10多款5G手機和數據終端，預計今年內將推出超過30款，並逐步下降終端價格。

▲5G時代來臨。（圖／CFP）

綜合媒體報導，雖然5G網路已具備條件，但目前營運商的網路部署仍然是試點性質，有業內人士指出，出於成本和投資回報的考慮，營運商前期肯定不會大規模鋪網，而是多在熱點區域進行應用探索，估計5G網路要達到廣泛覆蓋至少還需1至2年。中國移動董事長楊傑曾表示，5G和4G將長期並存，加上2G和3G網路仍大規模存在，未來數年內營運商將面臨四代同堂的網路。

目前，中國三大營運商積極布局5G網路建設。中國移動預計在2019年完成建設3萬至5萬個5G基站，投資額約為172億元；中國電信2019年5G基站建設計劃為2萬個，投資額為90億元；中國聯通2019年計劃投資60億元至80億元。

此外，獲得5G業務經營許可之後，中國移動將加快5G網路部署，打造全球規模最大的5G精品網路，大力推進「5G+」計劃，今年9月底前在超過40個城市提供5G服務，客戶「不換卡」「不換號」就可開通5G服務，後續將持續擴大服務範圍。

▼中國移動通信（圖／CFP）