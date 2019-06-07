穿Y字高衩泳衣亂入歐冠決賽　女模沃蘭斯基被罰52萬

▼▲因為「亂入」歐冠決賽球場而爆紅的沃蘭斯基。（圖／IG@Kinsey Wolanski)

國際中心／綜合報導

今年歐洲足球冠軍聯賽(UEFA Champions League)決賽當天，泳裝女模沃蘭斯基(Kinsey Wolanski)因為「亂入」球場而爆紅。然而，懲罰也隨之而來：由於違反賽場相關規定，正面臨1.5萬歐元(約台幣52.5萬)的罰款。

上周六(6月1日)熱刺對利物浦的歐冠決賽中，金髮碧眼、身著黑色高衩泳衣的沃蘭斯基闖入賽場。她的泳衣上印有Vitaly Uncensored字樣，正是她男友的成人影片頻道的名稱。沃蘭斯基這番「亂入」 ，目的就是為她男友的頻道打廣告。

面對這種行為，歐洲足協表示，比賽中途闖入賽場並成比賽被迫中斷，沃蘭斯基要為此支付5000歐元(約17.5萬元新台幣)的罰款。而公然在歐冠賽場為其男友的YouTube頻道打廣告，沃蘭斯基則需為此支付1萬歐元罰款。

「今日俄羅斯」(RT)報導，沃蘭斯基非一般的打廣告手法，的確發揮了效果。她在歐冠決賽場上曝光後數小時內，她的Instagram粉絲人數已經超過百萬。

歐洲足協向沃蘭斯基發出警告，如果未來她在任何其他球賽裡再犯下類似的違規行為，她將繼續受到處罰，下一次她的個人罰款將加碼到8000歐元(約28萬元新台幣)。

不過，「今日俄羅斯」在)報導中也提到，上述的罰款數字對沃蘭斯基和她男友來說，根本微不足道。因為在歐冠決賽期間，一則播出的廣告費用約為400萬美元(约1.2億元新台幣)。沃蘭斯基一番「亂入」則輕鬆收到強大的廣告效果，怎麼算都划得來。相關報導及更多照片諘請看這裡