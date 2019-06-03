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泳裝模特闖歐冠聯賽！「Y字高衩」球場狂奔曝動機　男友想娶：這屁股紅了

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▲▼模特闖UEFA冠軍賽 粉絲人數暴增。（圖／翻攝Instagram）

▲沃蘭斯姬衝入歐洲冠軍聯賽場上。（圖／翻攝Instagram）

國際中心／綜合報導

歐洲足球冠軍聯賽當地時間1日發生一起「吸睛的闖入事件」，一名穿著黑色Y字高衩泳衣的金髮女觀眾跑進球場內，露出胸部和渾圓的屁股在場上奔跑，不久後即被保全人員帶下場。不過這並非只是熱情球迷的一般闖入事件，而是俄羅斯泳裝模特兒沃蘭斯姬（Kinsey Wolanski）為了幫男友的成人網站打廣告，做出的瘋狂舉動；此舉在數小時內為她增加了超過100萬的粉絲人數，也讓男友的成人網站流量爆衝。

綜合外電報導，歐洲冠軍聯賽（UEFA）昨天在西班牙馬德里的萬達大都會球場（Wanda Metropolitano）登場，由熱刺（托特納姆熱刺足球俱樂部簡稱）對上利物浦（利物浦足球俱樂部），最終利物浦以2比0的戰績奪得冠軍。

▼沃蘭斯姬身上穿的正是網紅男友的網站LOGO。（圖／翻攝Instagram）

▲▼模特闖UEFA冠軍賽 粉絲人數暴增。（圖／翻攝Instagram）

▲▼模特闖UEFA冠軍賽 粉絲人數暴增。（圖／翻攝Instagram）

▲▼模特闖UEFA冠軍賽 粉絲人數暴增。（圖／翻攝Instagram）

足球在歐洲總是能吸引數以千萬計的粉絲，因此在想紅想到瘋的人眼裡，正在進行冠軍賽的球場是曝光最大、最容易的地方。沃蘭斯姬為了幫俄美混血的網紅男友打廣告，不惜穿著黑色Y字高衩泳衣和白球鞋，從場邊一路衝往球場中央，在全世界面前展現自己的豐胸、美臀和若隱若現的下體。

沃蘭斯姬隨即被保全人員帶下場，她也毫不諱言的表示自己的商業目的；男友在沃蘭斯姬被釋放的當下，驕傲的拍了拍她的屁股說，「這下這屁股紅了」，更承諾要娶她為妻。儘管沃蘭斯姬的行為有很大爭議，卻為她和男友創造了高報酬率的結果，長期經營運動相關事業的羅維爾（Darren Rovell）表示，通常廠商要在這樣的場合打廣告，需要斥資397萬美元（約新台幣1.25億元）；相比之下，2人面臨日後聯賽禁入的禁令似乎就沒什麼了。

沃蘭斯姬的Instagram粉絲人數也在當晚數小時內，暴增300萬人，不過帳號目前已經被官方移除掉了；而根據她男友的說法，所經營的成人網站還一度因為流量過高而掛掉，新註冊人數更是高達320萬人。

▼沃蘭斯姬平日擔任泳裝模特兒。（圖／翻攝Instagram 「real_kinseysue0」非當事人帳號）

▲▼模特闖UEFA冠軍賽 粉絲人數暴增。（圖／翻攝Instagram 「real_kinseysue0」非當事人帳號）

▲▼模特闖UEFA冠軍賽 粉絲人數暴增。（圖／翻攝Instagram 「real_kinseysue0」非當事人帳號）

▲▼模特闖UEFA冠軍賽 粉絲人數暴增。（圖／翻攝Instagram 「real_kinseysue0」非當事人帳號）

 
 
 
 
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#kinsey_sue #kinseywolanski

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關鍵字：歐洲冠軍聯賽,歐冠聯賽,UEFA,泳裝,模特兒,成人網站,足球

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