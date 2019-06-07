影／母郵寄「400顆粽子」怎吃得完！　兒子開箱後獲「滿滿驚喜」

記者魏有德／綜合報導

大陸浙江一名大二生張家庚日前接到母親要從家鄉寄400顆粽子的消息，正困擾著不知道得吃多久才能吃完，沒想到收到粽子後，鬱悶的心情一掃而空，原來「每顆粽子僅一個指節大」。張家庚表示，母親平時就愛跟他開玩笑，「挺驚喜的，全是小粽子沒有見過」。

▲浙江一名張姓學生收到母親寄給他的400顆粽子。（圖／翻攝中新網影音）

由張家庚自己拍攝的影片顯示，他收到粽子後發現，不大的箱子裡，打開一看裡面全是整整齊齊地排滿了小小的粽子，每粒粽子個頭如同大拇指一般，他隨即找了同學一起來欣賞媽媽的「傑作」。

▲張同學把影音放到網路上引起網友留言「好有愛」。（圖／翻攝中新網影音）

影片放到網路上後，網友紛紛點讚表示，「滿滿的愛」、「好可愛」、「這粽子還沒滿月就出來工作了」、「一口一個好爽」。張家庚提到，母親很久沒跟他聯絡，想寄一些粽子給他吃，跟同學們分享，「給你寄了400個，可多可多了」；「然後我就收到一箱，我也不知道是寄這麼小的」。

▲400顆粽子全都跟大拇指指結一樣大。（圖／翻攝中新網影音）

張家庚的老家在遼寧營口，目前在浙江念書，母親寄給他的「迷你版」粽子是「江米餡」的家鄉口味（類似台灣的鹼粽）。他提到，這個粽子裡面什麼都沒有，可以蘸著白糖吃。

