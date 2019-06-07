　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／母郵寄「400顆粽子」怎吃得完！　兒子開箱後獲「滿滿驚喜」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者魏有德／綜合報導

大陸浙江一名大二生張家庚日前接到母親要從家鄉寄400顆粽子的消息，正困擾著不知道得吃多久才能吃完，沒想到收到粽子後，鬱悶的心情一掃而空，原來「每顆粽子僅一個指節大」。張家庚表示，母親平時就愛跟他開玩笑，「挺驚喜的，全是小粽子沒有見過」。

▲浙江一名張姓學生收到母親寄給他的400顆粽子。（圖／翻攝中新網影音）

▲浙江一名張姓學生收到母親寄給他的400顆粽子。（圖／翻攝中新網影音）

由張家庚自己拍攝的影片顯示，他收到粽子後發現，不大的箱子裡，打開一看裡面全是整整齊齊地排滿了小小的粽子，每粒粽子個頭如同大拇指一般，他隨即找了同學一起來欣賞媽媽的「傑作」。

▲張同學把影音放到網路上引起網友留言「好有愛」。（圖／翻攝中新網影音）

▲張同學把影音放到網路上引起網友留言「好有愛」。（圖／翻攝中新網影音）

影片放到網路上後，網友紛紛點讚表示，「滿滿的愛」、「好可愛」、「這粽子還沒滿月就出來工作了」、「一口一個好爽」。張家庚提到，母親很久沒跟他聯絡，想寄一些粽子給他吃，跟同學們分享，「給你寄了400個，可多可多了」；「然後我就收到一箱，我也不知道是寄這麼小的」。

▲400顆粽子全都跟大拇指指結一樣大。（圖／翻攝中新網影音）

▲400顆粽子全都跟大拇指指結一樣大。（圖／翻攝中新網影音）

張家庚的老家在遼寧營口，目前在浙江念書，母親寄給他的「迷你版」粽子是「江米餡」的家鄉口味（類似台灣的鹼粽）。他提到，這個粽子裡面什麼都沒有，可以蘸著白糖吃。
 

ET快訊
林志玲17年心寒內幕！言承旭談戀愛「2壞習慣」　閨蜜：她很受
學測48級分！他推甄「交大+政大全上」　37頁備審資料公開網
連假第一天就出事！「慕谷慕魚」禁入2年半　一男擅闖溺斃

關鍵字：端午節,粽子,400顆,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

想要「旗開得勝」！陸高考帶動旗袍熱銷工人做到手軟

影／3歲弟馬路突衝出！白車煞不住「全身輾過去」…2秒後奇蹟出現了

影／萌娃造句「娶完媳婦變兩家人」　媽檢查作業氣炸...網笑瘋：腦洞大開

靠「廣東味」走出家暴　陸配陳美齡也想當「助人者」

紅毛猩猩剛過完20歲生日…「高智商逃籠」連中2針麻醉暴斃亡！

影／母郵寄「400顆粽子」怎吃得完！　兒子開箱後獲「滿滿驚喜」

被同學嚇一下！　8歲女童「鉛筆直接戳進掌心2cm」

陸委會：去年來台陸生仍逾2千人　盼兩岸珍惜交流成果

請雜貨店老闆娘幫開瓶蓋遭拒...醉男爆氣賞巴掌+壓床痛打

影／湛藍地球雲層流動美炸！陸商業公司衛星拍攝畫面曝光

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

暖男OUT！劉以豪變渣男玩SM　撲倒郭雪芙床上「上銬」

想要「旗開得勝」！陸高考帶動旗袍熱銷工人做到手軟

影／3歲弟馬路突衝出！白車煞不住「全身輾過去」…2秒後奇蹟出現了

影／萌娃造句「娶完媳婦變兩家人」　媽檢查作業氣炸...網笑瘋：腦洞大開

靠「廣東味」走出家暴　陸配陳美齡也想當「助人者」

紅毛猩猩剛過完20歲生日…「高智商逃籠」連中2針麻醉暴斃亡！

影／母郵寄「400顆粽子」怎吃得完！　兒子開箱後獲「滿滿驚喜」

被同學嚇一下！　8歲女童「鉛筆直接戳進掌心2cm」

陸委會：去年來台陸生仍逾2千人　盼兩岸珍惜交流成果

請雜貨店老闆娘幫開瓶蓋遭拒...醉男爆氣賞巴掌+壓床痛打

影／湛藍地球雲層流動美炸！陸商業公司衛星拍攝畫面曝光

快訊／淡大4學生登山！「礁溪農場⇄ 聖母山莊」迷路下不了山...急報警

神奇的端午　「午時水」與立蛋傳說

桃園失智女子廟宇討粽　暖警送返家還贈粽

嘉義東石龍舟賽邁入36年　縣府議會划槳定輸贏

到鹿港要吃「煎堆」才有過端午的fu　彰化才有的另類女媧補天

日職／王柏融そうですね太可愛！日本女歌手：融融好棒

休旅車深夜直撞警車「1警受傷送醫」　網：想換車也不用撞警車

「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口G4勇士贏又大讚暴龍

東港下廍蘇王爺建廟　指示取烏龍百年古井午時水

相傳趨吉避凶可改運 大甲鐵砧山劍井「午時水」夯

大陸熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

林志玲結婚「微博瞬間當機！」

7歲童爬進後車廂受困　活活悶死

貨車超高卡住　天橋整條位移塌掉

床的世界、和成研發長照產品登陸

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「..

94名台灣籍詐騙犯今晨從西班牙..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

吉林天空驚現龐大「黑洞」

白衣男穿緊身內褲逛超市　她一轉..

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

上海女被加航禁飛並追討44萬

正妹公園撿垃圾爆紅　結果「都假..

樹枝不對勁！男驚見55公分巨無..

更多熱門

相關新聞

郭台銘到慈惠堂、奉天宮發香包

鴻海集團董事長、國民黨總統參選人郭台銘今日到慈惠堂與奉天宮參拜，並且送當地民眾香包，郭台銘說：「我的信仰是什麼？我的信仰就是台灣和平安定、經濟發展」。

柯文哲「喬蛋」影片曝光　網笑回：抓到了

海基會陪陸配慶端午　張小月送粽子、香包

雲端伸出一個大拇指 廣東學生高考前夕拍到「按讚雲」

花生炸出粽葉　釣出一票網友神解

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

學測48級分　他推甄交大+政大全上

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

抓姦老公脫光正在嗨！嫩妻教訓小三一看尷尬了

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面