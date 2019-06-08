　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦挺蔡英文四個理由　「她會是贏得勝選的人」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼鄭文燦挺蔡英文繼續連任。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲鄭文燦挺蔡英文繼續連任。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

政治中心／綜合報導

民進黨2020黨內總統初選8日下午進行政見發表會，10日至14日進行民調，蔡賴陣營在黨內各有擁護者。桃園市長鄭文燦8日在臉書表態支持總統蔡英文贏取第二任期，其中包含四個理由。

鄭文燦表示，為確保台灣的民主價值與永續發展，因此力挺蔡英文，其四個理由如下：

一、我從擔任行政院新聞局長開始，與蔡總統前後共事超過十年，我充分了解小英總統是一個有價值信念、而且也有韌性的領導者，在未來大選時，蔡總統具有最好的續航力，「她會是最終贏得大選勝選的人。」

二、蔡總統第一個任期中，打下了台灣轉型的基礎，讓台灣在經濟成長、國家財政、年金永續、產業創新、稅改、城鄉均衡、托育公共化、長照制度、綠能產業、強化國防、轉型正義等方面，都交出重要的成績單。給蔡總統第二個任期，她的執政績效會越來越好。

三、蔡總統的執政，讓台美關係加溫，信任感提高，讓台灣成為美國可以明確支持的民主夥伴、科技夥伴，以及在印太地區不可或缺的戰略夥伴。在中國崛起、威脅台灣民主的時刻，蔡總統的連任，代表了台灣民意堅定的訊號，讓台灣可以度過難關。

四、桃園的三支箭，航空城、亞洲矽谷、前瞻建設（鐵路地下化、綠線、棕線、三鶯線等），都獲得蔡總統大力支持推動，三支箭讓桃園可以轉大人。我因此要明確地說，蔡英文總統是歷來支持桃園建設最多、影響最深遠的總統。

ET快訊
餐廳收負評「公開吃相」被罵翻！業者控浪費食材：有錢是大爺要不
夫2算「靈異百子圖」竟有101人！妻肚連出人命　媽1句神回嚇
Eason控外景遭霸凌　憲哥1觀念點破：難怪你追不過KID

關鍵字：鄭文燦,蔡英文,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自稱「鴻海員工」桃園奔花蓮！狂粉高調：我挺韓國瑜　千人冒汗...有勇氣

王金平不參加初選　名嘴爆背後政治盤算「他要當行政院長」

市長？藝人？局處辦活動邀柯文哲竟要先填「演出檢核表」

民調前3天禁宣傳？民進黨：錯誤訊息！廣宣禁止期仍可造勢及宣傳

鄭文燦挺蔡英文四個理由　「她會是贏得勝選的人」

高雄旗津滿月趴又來要來了！　觀光局邀預計再次湧進5千人

7天內染燙髮罰100萬？假的！ 蘇貞昌笑：但會讓更多人跟我一樣髮型

館長8字酸韓國瑜！黃國昌邀當不分區立委　發文重申：沒有要當官

影／神預言林志玲今年閃婚！命理師再預測：未來韓國瑜對手只有一人

獨／韓流退了沒？問搶發「國瑜財」攤商最知道　XXX限量「工廠做不出來」

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛髮打結癱路邊

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

自稱「鴻海員工」桃園奔花蓮！狂粉高調：我挺韓國瑜　千人冒汗...有勇氣

王金平不參加初選　名嘴爆背後政治盤算「他要當行政院長」

市長？藝人？局處辦活動邀柯文哲竟要先填「演出檢核表」

民調前3天禁宣傳？民進黨：錯誤訊息！廣宣禁止期仍可造勢及宣傳

鄭文燦挺蔡英文四個理由　「她會是贏得勝選的人」

高雄旗津滿月趴又來要來了！　觀光局邀預計再次湧進5千人

7天內染燙髮罰100萬？假的！ 蘇貞昌笑：但會讓更多人跟我一樣髮型

館長8字酸韓國瑜！黃國昌邀當不分區立委　發文重申：沒有要當官

影／神預言林志玲今年閃婚！命理師再預測：未來韓國瑜對手只有一人

獨／韓流退了沒？問搶發「國瑜財」攤商最知道　XXX限量「工廠做不出來」

自稱「鴻海員工」桃園奔花蓮！狂粉高調：我挺韓國瑜　千人冒汗...有勇氣

23歲男到小6女童家「躺沙發睡覺」　媽開燈怒喊告…他：這母親無理取鬧　

假觀光真扒竊　多國「神手」來台各據山頭...專挑觀光客

王金平不參加初選　名嘴爆背後政治盤算「他要當行政院長」

今天最塞！避開國道「14地雷路段」　國5這時段行車時間多7倍

3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」

市長？藝人？局處辦活動邀柯文哲竟要先填「演出檢核表」

法網／女子賽事遭邊緣化還頻出包　本屆賽會被罵翻

年賺248億美元！陸電遊仍面臨「三大挑戰」...製作能力較弱

「地表最強美肌」舊屋秒變別墅美宅…女業障重看傻　房仲鬼扯：同一間

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

醫師嗆韓不懂登革熱　高雄市府回..

韓國瑜請假表一公開　網看完吵翻..

蔡英文新寵！正妹隨扈貼身保護曝..

館長爆黃國昌邀請參選「不分區立..

醫師轟韓國瑜：你連登革熱都不懂

獨／熬夜搶發「國瑜財」　攤商嘆..

韓國瑜造勢人潮湧　名店2倍備料..

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐..

韓國瑜請假表公開！　黃捷怒嗆

7旬活龍「韓鋼粉」高雄騎到花蓮..

館長8字酸韓國瑜　婉拒黃國昌邀..

獨／朱立倫5百萬保證金已繳　不..

陳宜民：韓國瑜選後連聲感謝都沒..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜造勢人潮湧　名店2倍備料應戰

高雄市長韓國瑜延續凱道的驚人氣勢，8日將於花蓮東大門夜市舉辦第二場大型造勢活動，串聯北、中、南韓粉到場，重現熱鬧滾滾的「國瑜夜市」。滿滿人潮帶來大量錢潮，不只當地住宿訂房接近全滿，就連鄰近攤商名店也笑得合不攏嘴；知名的包子業者就透露，由於韓國瑜造勢活動又撞上端午連假，因此特地備了2倍的料，8日造勢還未開始，生意就已經上漲三成。

蔡英文政見會將展熟稔國政　賴清德凸顯個人特質

蔡英文新寵！正妹隨扈貼身保護曝光

費鴻泰質疑蔡英文「公器私用」！

蔡賴決戰政見會　戰神盼關心五議題

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

一人過很爽！「懶得談戀愛」星座Top5

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

Eason忍N年控他出外景霸凌！

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面