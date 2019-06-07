「不用叫爸」　館長拜託大哥救石虎：國民黨苗栗縣議員可以幫我嗎

▲石虎現已瀕危，需要受到保護。（圖／達志／示意圖）

政治中心／綜合報導

國民黨苗栗縣議員鄭聚然日前一句「我不管什麼統戰，誰給我錢誰就（是）爸媽」，引發軒然大波；「館長」陳之漢甚至捐出60萬，要鄭聚然為自己說的話負責。不過昨晚館長在臉書上改口稱國民黨苗栗縣議員「大哥」，原來是為了要議員們正視「台灣特有種」、「剩不到500隻」的石虎。

館長粉絲專頁於6日晚間PO出一張小動物的照片，當中的生物美麗又獨特，而這就是台灣特有種、經常在苗栗出沒的瀕危生物「石虎」；然而苗栗縣政府4日送交議會表決的《石虎保育自治條例草案》，是繼2018年5月之後，第二次被縣議會審議退回，當中否決者全是國民黨籍議員及部分無黨籍議員，此否決的正當性也在網路上引起憤怒與熱議。

館長先前捐出苗栗縣60萬元，要鄭聚然叫他一聲爸，還為此和鄭聚然隔空交火，如今他在文章中表示，「議員不用叫爸爸也不用叫爺爺，可以幫幫這可憐小傢伙嗎，牠叫石虎，在台灣快要滅種，只剩下500隻。」館長說，希望所有國民黨苗栗縣議員能夠幫忙，「拜託了各位議員大哥」。

貼文至今已經吸引3.5萬網友按讚，大家紛紛在底下留言。兒童權益促進協會理事長王薇君也在留言串貼上連結，希望大家能一起連署讓石虎活下去，「拒絕64苗栗石虎事件」、「捍衛石虎生存權」；其他網友則說「救救石虎你我有責」、「支持這些議員滅種」。