端午節3天連假登場！國道5大地雷路段曝　「行車時間多4到5倍」

▲高公局呼籲民眾多利用好行路段上路，避免塞在路上。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

今天就是端午3天連假的第一天！交通部高速公路局根據近5年端午連假交通特性研判，7日、8日南下交通量會是平日的1.5倍，上午6時至下午4時，有5處重點壅塞路段，行車時間是平常的4倍至5倍，包含國1楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽統；國3三鶯－關西、烏日－霧峰；國5南港統－坪林。

端午節連假重點易壅塞路段一覽表

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6/7 端午節（五）

國1

●上午南向

7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）

9-16 時彰化系統-埔鹽系統（4倍）

國3

●上午南向

7-12 時三鶯-關西（5倍）

9-12 時烏日-霧峰（4倍）

國5

●上午南向

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

6/8（六）

國1

●上午南向

8-13 時楊梅-新竹系統（4倍）

9-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

●下午北向

14-22 時西螺-埔鹽系統（3倍）

15-20 時南屯-后里（3倍）

16-21 時新竹系統-竹北（3倍）

國3

●上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰（4倍）

●下午北向

16-20 時關西-大溪（3倍）

16-20 時大山-香山（3倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

●上午南向

7-15 時南港系統-坪林（5倍）

●下午北向

11-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6

●下午西向

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

6/9（日）

國1

●下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

●下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

●下午北向

12-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

●下午西向

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲駕駛上路前要先注意地雷路段，以免時間都浪費在塞車陣中。（圖／記者陳家豪攝）

端午連假高公局相關疏運措施包含國道全線採單一費率，小型車每公里0.9元，無每日20公里免費里程；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；每日凌晨0至5時國道全線暫停收費。

國5同樣會實施入口高乘載管制，包含6月7日、8日上午7點至12點，南港系統－坪林間南下入口，6月8日、9日下午2點至晚間9點，蘇澳－頭城北上匝道等；另外，國5北上高乘載結束時間，將視交通狀況機動調整。

▲▼端午連假首日，北部、中部南下易塞。（圖／高公局提供）

為避免塞車車潮，高公局分析端午連假「好行時段」，建議民眾可以多加利用。高公局提醒，7日及8日上午為南向尖峰時段，欲行駛西部國道南行之用路人，請避開國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西等瓶頸路段，或利用下午及夜間時段行駛前述國道瓶頸路段。

8日及9日下午為北向尖峰時段。高公局建議，欲行駛西部國道北返之用路人，利用上午時段或改走台61線西濱快速公路等替代道路。欲行駛國5前往台北方向之用路人，若為高乘載管制規定3人以上之小型車輛，可利用HOV時段（14至21時）。