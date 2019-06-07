影／超狂國文老師！文言文寫《鋼鐵俠傳》...最後一句粉絲淚目

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遼寧沈陽的國中老師殷積慧是個超級漫威迷，他近日在出考試題目時，自行撰寫了一篇1200字的《鋼鐵俠傳（台譯鋼鐵人）》，用文言文去講述漫威電影情節，尤其是最後一句寫道，「然護童子，護復聯，護蒼生，未護己也」，讓一票粉絲大呼「看哭了」。

▲國中試卷文言文題目「鋼鐵俠傳」。（圖／翻攝自IMDB、微博）

《鋼鐵俠傳》一開始就介紹主角Tony Stark的背景，寫道「托尼早孤，銳志好學。其父霍華德在時，嘗以其寄庠序，尼不知其父有志於國，謂其漠己」、「嘗有一姝，別號小辣椒，其德婉貞、淑賢」、「後為匪所劫，用匪之械，繕為機甲，遂稱鋼鐵俠」。

隨後還寫了「與諸天神地祇人間雄傑合盟，名曰復聯」、「聯雷神，破洛基，平奧創，寰宇震栗」，描述了《復仇者聯盟》系列的電影劇情。

文內還寫了鋼鐵人在《復聯4》的結局，「遂傾其意念，力扣響指，但見滅霸及其眾已成灰燼。尼耗盡氣力，竟卒」，最後用一句話總結鋼鐵人的一生，「然護童子，護復聯，護蒼生，未護己也」。

▲右邊為殷積慧老師。（圖／翻攝自微博）

這篇《鋼鐵俠傳》在微博爆紅，網友紛紛大讚「太厲害了」，而這位超有才華的老師名叫殷積慧，是東北育才學校的國三國文老師。殷老師表示，此前考試要出古文題目的時候，一開始本是想寫與「穿越」有關，但在中途查閱宇宙物理方面知識與學生聊天時，聽到他們大談最近上映的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》，故就想不如直接寫個《鋼鐵俠傳》。

實際上，殷老師自己也是「復聯迷」，更曾直言，如果有機會下次還是由他命題的話，會考慮再寫復仇者聯盟中的其他角色。

據悉，這篇《鋼鐵俠傳》的題目包括了斷句、內容解讀、概括分析、翻譯四個部分。網友看後表示，「頭一次閱讀文言文這麼順暢，閉著眼睛不看文章，也能填對題目。」殷老師則表示，用意是提醒現在的學生光讀書還不夠，必須關注社會潮流。

▼鋼鐵人的結局惹哭大批漫威迷。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）