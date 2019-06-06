新莊雙屍案「1人半握拳死去」　高大成：絕對有服用毒藥物

社會中心／綜合報導

新莊摩鐵5日發生雙屍命案，警方在事發房間內發現「橘色粉末」，經過初步化驗，發現並非K他命、安非他命，不排除可能是咖啡包類型的混合類藥物；此外，其中1名死者生前發生嘔吐的情況，且手部呈現「半握拳」狀態，可能有中樞神經受損的情況。法醫高大成指出，2人一定是服用了毒品或藥物，才導致雙亡。

警方表示，經過初步篩檢，發現該粉末並無毒品反應，但也可能是新興毒品中摻雜太多藥物，要等詳細送驗後才能確定粉末成分。

由於其中1人死前出現嘔吐的情況，且呈現「半握拳」死狀，可能有中樞神經受損的情況。據《三立新聞網》報導，高大成說明，2人一起生病、死亡的情況不可能發生，一定是用了「毒、藥物」造成的，「看有沒有抽筋的現象嘛！應該是中樞神經的毒藥物。」

目前檢警證實，現場有採集到可疑粉末，預計下周解剖遺體，以釐清死因。

據報導，死者的男性友人指出，巫姓死者是個「非常非常疼女友的男人」，做任何決定前都會考慮到女友，且很多事情都會想到「彼此」，或是可能發生爭執、吵架的問題。

▲▼男死者的女友心碎道別，「我的未婚夫，我永遠愛你…。」。（圖／翻攝自IG）



命案發生後，警方調查發現，男性死者另有女友，且還是粉絲量達20萬的彩妝網紅。死者女友得知消息後，在IG悲痛發文，「如果你能醒來，我可以什麼都不要，拜託菩薩讓我犧牲些什麼，交換你的生命.... 為什麼你還是離開我了......」。

目前最主要有兩大疑點。第一點為，若是吸食毒品發生意外，兩個人在短短不到4小時內相繼死亡的案例相當少見；第二點為，若解讀為兩人相約服毒輕生，其親友皆表示未發現想自殺的徵兆，且兩人各有另一半，工作也穩定，似乎沒有輕生動機，但這些疑點都還有待調查。