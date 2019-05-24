南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭神秘真相

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣埔里鎮24日在枇杷城排水溝發現一具浮屍，但身分難以確認，第一時間送往殯儀館。沒想到員工處理遺體時，死者雙腳突然無預警抽動10多下，讓所有人當場嚇壞，趕緊打119叫救護車。法醫高大成研判，「應該是那部分的肌肉還是活著。」

埔里鎮有民眾24日早起晨運，不料行經南安路時，在一旁排水溝發現有人在水中載浮載沉，嚇得趕緊報案。警消到場後，花了1小時將浮屍打撈上岸，但遺體上沒有任何證件，只能初步研判是70多歲男性、死亡超過一天，隨後將遺體送往南投殯儀館冰存。

▲▼埔里鎮枇杷城排水溝24日發現一具男性遺體。（圖／民眾提供）

當時殯儀館員工接手處理遺體，但死者雙腳突然抖動10多下，讓在場4、5人嚇得不知所措，更擔心人還活著，只能趕緊打119叫救護車回來、請檢察官相驗。不過再次確認後，遺體確實已死亡，同時也找到家屬前來認屍，研判是久病厭世，落水死亡。

至於遺體為何離奇抖動？知名法醫高大成受訪時表示，若死者死亡時間在1個小時內，還有「死而復生」的可能，但此案死者已經高齡70多歲，與年輕人相比存活率相對低很多。

▲法醫高大成。（圖／東森新聞）

高大成回憶，「我曾看過死了6、7個小時還會抖動的，要解剖的時候，你要把（綣著的手腳）拉開，否則沒辦法解剖，但當時手都拉開了要解剖，下面那隻腳就是不下來，後來一路往下割，可能肌肉緊繃，我們剛好切斷，祂腳就掉開，我們嚇一大跳。」

高大成說，這種現象很可能是「肌肉牽動」，導致身體有抽動、起伏的現象，「說白話就是還沒有死完全，那部分的肌肉還是活著，所以你如果給它刺激，它就會抖一下抖一下。」

高大成指出，民眾若見到遺體，可透過眼睛混濁度、體溫、身體僵硬程度等來判定死亡時間，若體溫仍高，應趕緊通報救護人員到場，也許還有救回的可能。

▲殯儀館員工請消防人員到場，確認遺體確實死亡。（圖／東森新聞）