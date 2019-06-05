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摩鐵男女雙屍「發現可疑粉末」！各自有伴開房4小時離奇暴斃

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記者柯沛辰、陳以昇／新北報導

新北市新莊某摩鐵5日驚傳雙屍命案，一對24歲年輕男女開房休息4小時，不料卻雙雙暴斃。檢警初步勘查後，確認現場無打鬥痕跡，2人也沒留下遺書，但有採集到可疑粉末，目前正在化驗，下周將解剖遺體釐清死因。

根據監視器畫面，24歲巫姓男子與24歲羅姓女子5日凌晨2點有說有笑，一同並肩走進汽車旅館，還入住2樓房間休息4小時。不料一早6點退房時間到了，房務人員打電話、敲門都沒人回應，拿鑰匙開門才驚見2人陳屍房內，嚇得趕緊報案。

▲▼男女2人入住摩鐵休息，離奇暴斃，房務人員透露入住後半小時排泄物塞住馬桶要求處理 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲監視器拍下2人有說有笑走進摩鐵，不料4小時後離奇暴斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消到場後，發現2人明顯死亡，其中巫男躺在床上，雙手放在胸前，羅女則頭靠牆邊，仰躺在床邊地板。由於2人衣著完整無外傷，現場也沒有打鬥痕跡、遺書，案情看來格外離奇，但稍早檢方證實現場採到不明粉末，目前正在化驗。

房務人員表示，巫男及羅女入住半小時後，一度通知櫃台「馬桶堵塞」，但當時前往處理並未發現異狀，不料短短幾小時後，2人竟成了冰冷遺體。

▲▼巫男、羅女入住摩鐵離奇暴斃，驚傳各有女友，巫男交往9年女友更是知名網紅，3天前還在臉書放閃。 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲案發前3天，巫男與女友在臉書放閃，笑問兩人有「幾分像？」（圖／記者陳以昇翻攝）

起初警方一度以為2人是男女朋友，但調查後發現巫男經營服飾網拍，羅女則在在賣衣服，雙方雖有生意上的往來，不過各自都有女友。

其中，巫男女友是知名的彩妝網紅，在臉書、IG各有20多萬人追蹤，交往長達9年。4年前，小倆口還一同接受媒體採訪，拍攝手錶宣傳照，最近一次合照放閃則是在3天前，感情相當恩愛，不料如今卻天人永隔。

▲▼巫姓男子陳屍摩鐵死因成謎，網友到臉書、網紅女友IG留言「R.I.P」、「拜託不是真的」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲許多網友不可置信，紛紛到巫男女友的IG留言哀悼。（圖／記者陳以昇翻攝）

許多網友得知噩耗，紛紛在巫男女友的臉書留言，「拜託沒事」、「新聞是真的假的」、「怎麼會這樣」、「你男友不在是真的嗎？」、「告訴我這不是真的」、「R.I.P」。

目前檢警證實，現場有採集到可疑粉末，預計下周解剖遺體，以釐清死因。

▲▼巫姓男子陳屍摩鐵死因成謎，網友到臉書、網紅女友IG留言「R.I.P」、「拜託不是真的」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼巫男年僅24歲離世，好友們備感不捨。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲巫男離奇陳屍摩鐵，家屬難接受。（圖／翻攝臉書）

▼羅女打扮中性，在北部經營服飾業 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼巫男、羅女入住摩鐵離奇暴斃，驚傳各有女友，巫男交往9年女友更是知名網紅，3天前還在臉書放閃。 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：摩鐵,雙屍,網紅,暴斃

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