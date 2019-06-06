研究生暴斃「解剖驗出沙門氏桿菌」　嘉義豆奶攤4人起訴

▲豆奶攤食物中毒，檢方6日提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義縣民雄鄉省道上豆奶攤2018年4月23日傳出46人集體食物中毒，更傳出林姓男碩生吃完後暴斃，該案經嘉義地檢署檢察官偵辦後，認為郭姓負責人及其太太等4位被告涉有過失致死及違反食品衛生管理法罪嫌，6日上午依法提起公訴。

「嘉義豆奶攤民雄店」郭姓負責人與太太劉女是夫妻關係，而劉女為現場負責人，綜理店內全部業務。郭0德為民雄豆奶攤之執行 長，負責進貨廠商篩選、人員進用及教育訓練等業務，其等 均為民雄豆奶攤之管理階層並已經營早餐店供餐多年，對於 製作餐點環境衛生維護之重要性，及食材未妥善處理可能遭 受細菌感染致生食品中毒事件，應有認識，並對消費者負有 防免損害發生之保證義務，亦為以製作餐點供消費者食用為 業務之人。吳姓女店長則為事發當晚晚班店長，實際負責餐點之製作、供應，及其他員工任務分配等工作之人，亦為從事業務之人。

檢方針郭、劉等人對於員工未盡防護說明及教導義務，任由員工於蛋汁製程中發生蛋殼掉落地面，自行撿起、生蛋汁長時間處於室溫狀態、重複留用剩餘生蛋汁等情形，導致製作法式土司等使用生蛋汁之餐點時，增加生蛋汁污染與滋 生沙門氏菌之風險，復未建立並落實員工烹調之標準作業流程，減少因烹調時間不足導致蛋汁未熟，細菌殘存之可能 性，致民雄豆奶攤提供之餐點產生足以導致食品中毒群聚事 件無法想像其不存在之高風險。

而暴斃的林姓碩生於事發凌晨，前往該店消費用餐，點用法式土司為主餐，並由吳姓店長負責製作林生所點用之餐點時，吳女因未注意履行食品或食品添加物等餐點，如有變質或腐敗者、或染有病原性生物， 或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、 作為贈品或公開陳列之義務，將已受沙門氏桿菌Group D污染之生蛋汁，供作製作餐點之材料，並調配後製作成法式土司供林生食用，致林生於返回國立中正大學C棟學生宿舍 3330號房內後，陸續受有嘔吐、腹瀉、發燒等不適之食品中毒等傷害。

2018年4月24日22時30分許，林姓碩生同學發現林生倒臥在地已無生命跡象，經解剖送驗後，呈沙門氏桿菌陽性反應，並因此引發代謝性衰竭及敗血性休克而死亡。