18人罹難、267人傷的普悠瑪案　宜蘭地檢6日偵結說明

▲18人罹難、267人傷的普悠瑪案 宜蘭地檢6日將重大說明。（圖資料照／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地檢偵辦18人罹難、267人受傷的普悠瑪案，經7個月調查後，是否依業務過失起訴司機尤挀仲？6日將有重大案情說明。

2018年10月21日台鐵6432次普悠瑪號，在宜蘭蘇澳新馬車站出軌翻覆，不幸釀成18人罹難、267人輕重傷，48歲司機尤挀仲被宜蘭地檢依業務過失致死罪聲請羈押禁見。

▲經7個多月偵查，宜蘭地檢署將於6日11時許召開記者會，對外說明案情。

重大傷亡發生後，10月22日深夜10點40分許，宜蘭地院隨即召開羈押庭審理。尤男在庭內問訊時態度消極、低落，雖在場有家屬請來義務律師陪同，但尤男卻果斷表示「不需要律師」、「不用了！」，讓家人相當意外。

因尤男家人向地院表明有聘請律師，法庭人員等到23日凌晨0時許，尤男家人委任律師才趕到地院，但遞交空白委任狀給尤男簽字時，卻被尤男強烈拒絕，也不願在委任狀簽字，讓律師無法參與開庭。

沒律師辯護，給公設辯護人，尤男也拒絕，庭訊開不下，經家人與法官勸解，才簽下家屬委任狀，最後，尤男被法院裁定以50萬元具保及限制其住居及出境、出海。