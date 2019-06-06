精進專業知能與經驗　更生保護會台南分會辦輔導員分區座談

▲更生保護會台南分會分別於鹽水區、新化區及市區等3處舉行『2019年更生輔導員分區座談會』。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為增進更輔員彼此間輔導經驗傳承與交流及精進專業知能，更生保護會台南分會分別於鹽水區、新化區及市區等3處舉行『2019年更生輔導員分區座談會』，榮譽主委林錦村、主委宋俊明、主任檢察官黃莉琄及督導李淑美皆親自與會，慰勉肯定更輔員無私奉獻。

宋俊明主委表示，對於更輔員長期以來的付出表示感謝，希望座談會上大家都能將自己的想法多多表達出來，讓工作人員及所有與會的更輔員有所收穫及激盪，未來在輔導的業務上能夠更加精進。

林錦村檢察長表示，感謝各位更生輔導員對於地檢署及更生保護會的付出跟幫忙，長期投入心力協助推動司法保護業務，藉由分區座談會經驗分享，讓大家能夠在專業上更精進，對業務上的推動更有幫助，感謝大家的付出，也預祝3場的座談會皆能圓滿順利。

座談會的議題分別以『更生輔導員團體督導』、『紀錄及相關書表撰寫』及『急難救助訪視小組』為三大討論主軸，透過主題式討論而能有效掌握輔導方式與內容，以確實提升更輔員的服務效能；更輔員在座談會中，提出各自訪視個案所遭遇的困難，並聽取其他更輔員回饋不同的做法，最後，由分會專任人員提供適切的解決方式。

透過本次會議的溝通，工作人員與更輔員互相鼓勵，凝聚對更生保護業務的向心力，持續為服務更生朋友而努力，各分區座談會就在氣氛融洽的互動交流中畫下完美的句點。