男大生對輔導員「露鳥」　學務長沒通報！挨罰1.5萬元

▲國立大學男大生對輔導員露鳥，因未於24小時內通報，教育部開罰學務長1萬5000元，學務長不服提起行政訴訟敗訴。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者楊佩琪／台北報導

中部某國立大學男大生在接受學校諮商輔導時，對輔導員脫褲露鳥，嚇得輔導員衝出諮商室。雖然之後校園安全中心有依法通報，但教育部認為未依規定24小時內通報，裁罰學務長1萬5000元，學務長不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院裁定駁回，理由是未具體提出原判決何處違背法令。

根據裁定，2014年7月，男大生與諮商中心張姓輔導員單獨面談時，突然脫褲露鳥，張男嚇得奪門而出，而在外頭男大生的父親和其他教職員見狀，要求男大生穿回褲子。

張姓輔導員於8月向學校性平事件申訴窗口告知，並向學務處報告，3天後，校園安全中心依法通報疑似發生性騷擾案件。之後張男再向校方提出性侵害申訴書。

教育部得知，認為校方未依規定於24小時內通報，對諮商中心林姓主人開罰6萬元，吳姓學務長為行政主管，連帶挨罰1萬5000元。吳姓學務長不服，提起行政訴訟。

一審認定吳姓學務長未即時審核，又確實法規規定須於24小時內通報，因此判教育部裁罰合法。台北高等行政法院認為，吳姓學務長並未具體提出原判決有何違法之處，裁定駁回。

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